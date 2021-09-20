10 kişilik destan

TFF 1.Lig'de Ege derbisi müthiş bir maça sahne oldu. Sezon başında transfer yasağı nedeniyle lige kötü başlayan ardından yönetim değişikliğiyle birlikte transfer rekoru kırıp üst üste 2 maçını kazanıp gelen Denizlispor, lige kötü başlayan Altınordu'ya konuk oldu. Altınordu, 16'da Yusuf'un kırmızı görmesiyle 10 kişi kaldı. Rakibinin 10 kişi kalmasını iyi değerlendiren Horoz'da 44'te Djedje ağları havalandırıp ilk yarının skorunu belirledi: 0-1.
FIRSAT TEPTİ
İkinci yarıya golle başlayan Altınordu oldu. 47'de Recep skoru eşitledi. İki takımın da birer topunun direkten döndüğü, Denizli'nin 4 gol pozisyonundan yararlanamadığı maçta, 90+5'te Ahmet Dereli sahne aldı. Dereli, galibiyet golünü atıp 10 kişi kalan takımını ipten aldı.