Son Körfez Korcan Çelikay

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, transferlere devam ediyor. Yeşil-siyahlılar, bu kez de 33 yaşındaki eldiven Korcan Çelikay'la anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli file bekçisi ile ön protokol imzalandığı belirtilerek, 'Sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşme imzalanacak' ifadesi kullanıldı. Kariyerinde Beşiktaş, Diyarbakır, ve Sivasspor gibi kulüplerde görev yapan Korcan, 2017'den bu yana Ankaragücü forması giyiyordu. Geçen sezon ise Süper Lig'de 17 maçta görev yaptı.