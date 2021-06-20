Haberler TFF 1.Lig Son dakika spor haberi: Mehmet Altıparmak Samsunspor’da! İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: ’da! İşte detaylar...

Son dakika spor haberi... TFF 1'inci Lig ekiplerinden , teknik direktör ile 1 yıllık prensip anlaşmasına vardı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 22:27 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 22:52
Son dakika spor haberi: Mehmet Altıparmak Samsunspor’da! İşte detaylar...

2020-2021 sezonunu 70 puanla averajla üçüncü sırada bitiren ve Play-Off'larda takımına yenilerek hayalini gerçekleştiremeyen 'da teknik direktör ile yollarını ayırmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz 2021 – 2022 futbol sezonu için Teknik Direktör ile 1 yıllık prensip anlaşması sağlanmıştır. Bu anlaşmanın hem teknik direktörümüze hem de camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.

52 yaşındaki tecrübeli hoca son olarak takımını çalıştırdı.

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