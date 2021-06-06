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'da gelecek sezon takımda yer almayacak

Son dakika spor haberi... . Lig ekiplerinden 'da sözleşmesi sona eren , takımdan ayrıldı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2021 Pazar 11:01
Samsunspor'da İlyas Kubilay Yavuz gelecek sezon takımda yer almayacak

Kırmızı-beyazlı takımın orta saha oyuncusu , sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 'a veda etti.

Samsunspor ile sevinç ve gurur yaşadığını aktaran Yavuz, "Atatürklü armaya bugün itibarıyla veda ediyorum. Bu formaya layık olmak için elimden geleni yapmaya çalıştım. Desteğini hissettiren taraftarlarımıza ve bana her zaman güvenen, sahip çıkan kulüp başkanı 'a çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı.

temsilcisinde 3 yıldır forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde 28 maçta 7 gol atma başarısı gösterdi.

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