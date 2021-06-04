Haberler TFF 1.Lig Son dakika transfer haberi: Samsunspor Hasan Kılıç'ı kadrosuna kattı!

Son dakika transfer haberi: 'ı kadrosuna kattı!

. Lig ekiplerinden , orta saha mevkisinde forma giyen 'ı kadrosuna kattı. ekibi, 28 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 20:30
Son dakika transfer haberi: Samsunspor Hasan Kılıç'ı kadrosuna kattı!

Teknik Direktör ile yollarını ayıran . Lig ekiplerinden , geçen sezon ile şampiyonluk sevinci yaşayan başarılı orta saha oyuncusu 'ı kadrosuna kattı.

Samsunspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Kılıç ile 2+1 yıllık prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Hasan Kılıç geçen sezon TFF 1. Lig'de Adana Demirspor forması ile toplam 35 maça çıkıp, 12 gol 2 de asist katkısı vermişti.

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