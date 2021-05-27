Babadan oğula

Bursaspor'un 58 yıllık kulüp tarihinde Ünal ailesi, erişilmesi zor bir rekora imza attı. Timsah'ta, 7 yıl forma giyen 48 yaşındaki teknik direktör Mesut Ünal ile iki oğlu Enes Ünal ve Hasan Basri Ünal, aynı aileden; Bursaspor A Takımı'nda forma giyen ilk 3 isim olarak tarihe geçti. 6 yıldır Avrupa'da top koşturan 1997 doğumlu A milli forvet Enes Ünal, 2013-14 sezonunda, daha 16 yaşındayken Bursaspor'da forma giyen "en genç futbolcu" unvanını almıştı. Enes gibi Vakıfköy'den yetişen 2002'li kardeşi Hasan Basri Ünal da, geride kalan sezonda 4 maçta forma giydi ve Ünal ailesi, bu özelliğiyle Bursaspor kulüp tarihine geçti.



Serkan YETİŞMİŞOĞLU



TOKEN UYGULAMASINA GİRDİ



Bursaspor, Socios.com ekosistemine giren 6. Türk takımı oldu. Açıklamada, "Chiliz ile ortaklık kuruldu. $BUR Fan Token'larını önümüzdeki aylarda satın alacak taraftarlarımız kulübümüzün önemli kararlarının oylamalarında yer alacak" denildi.