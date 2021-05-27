Haberler TFF 1.Lig Babadan oğula

Babadan oğula

’un 58 yıllık tarihinde Ünal ailesi ulaşılması zor bir rekor kırdı. Baba ’dan sonra oğulları ile , kulüpte forma giyen 3 futbolcu olarak tarihe geçti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Babadan oğula

'un 58 yıllık kulüp tarihinde Ünal ailesi, erişilmesi zor bir rekora imza attı. Timsah'ta, 7 yıl forma giyen 48 yaşındaki teknik direktör ile iki oğlu ve , aynı aileden; 'nda forma giyen ilk 3 isim olarak tarihe geçti. 6 yıldır 'da top koşturan 1997 doğumlu A milli forvet Enes Ünal, 2013-14 sezonunda, daha 16 yaşındayken Bursaspor'da forma giyen "en genç futbolcu" unvanını almıştı. Enes gibi 'den yetişen 2002'li kardeşi Hasan Basri Ünal da, geride kalan sezonda 4 maçta forma giydi ve Ünal ailesi, bu özelliğiyle Bursaspor kulüp tarihine geçti.



TOKEN UYGULAMASINA GİRDİ

Bursaspor, Socios.com ekosistemine giren 6. Türk takımı oldu. Açıklamada, "Chiliz ile ortaklık kuruldu. $BUR Fan Token'larını önümüzdeki aylarda satın alacak taraftarlarımız kulübümüzün önemli kararlarının oylamalarında yer alacak" denildi.

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