Haberler TFF 1.Lig Altınordu - Ümraniyespor: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Altınordu - Ümraniyespor: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig 24. haftanın açılış maçında Altınordu, 'u 1-0 mağlup etti. Altınordu, 90. dakikada Enis Destan'ın penaltıdan attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Altınordu, 44 puanla 3. sıraya yerleşti. Ümraniyespor ise 31 puanla 11. sırada yer aldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 18:18
Altınordu - Ümraniyespor: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)
. Lig'in 24. haftasında Altınordu, 'u konuk etti.

İlk yarısında gol sesi çıkmayan mücadelede Altınordu, 90. dakikada Enis Destan'ın penaltıdan attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Konuk ekip Ümraniyespor'da 66. dakikada , 90+7. dakikada da , kırmızı kart gördü.

Bu maçla birlikte, 5 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Altınordu, bu seriyi 6'ya çıkardı. İzmir ekibi, kendisi gibi 5 maçtır yenilmeyen Bereket Sigorta Ümraniyespor'un da serisine son vermiş oldu.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: , , Hakan Karabalcık

Altınordu: , , , , (Dk. 46 ), Furkan Çil (Dk. 69 Ahmet Dereli), , Metehan Mimaroğlu, Burak İnce (Dk. 46 Yiğit Emre Çeltik), Hüsamettin Yener (Dk. 63 Ufuk Budak), Enis Destan (Dk. 90+3 Yiğithan Güveli)

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, , Ercan Coşkun, Gökhan Süzen, Hüseyin Atakan Üner (Dk. 78 Okan Derici), Serkan Göksu, Kartal Kayra Yılmaz, Ahmet Canbaz (Dk. 57 Camara), Akabueze (Dk. 68 Hasan Batuhan Artarslan), Mayi (Dk. 78 Gomis)

Gol: Dk. 90 Enis Destan (Penaltıdan) (Altınordu)

Kırmızı kartlar: Dk. 66 Gökhan Süzen, Dk. 90+6 Gomis (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Ahmet İlhan Özek, Dk. 77 Recep Aydın (Altınordu), Dk. 75 Alim Öztürk, Dk. 82 Vrsajevic (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

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