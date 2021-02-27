Altınordu - Ümraniyespor: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İlk yarısında gol sesi çıkmayan mücadelede Altınordu, 90. dakikada Enis Destan'ın penaltıdan attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Konuk ekip Ümraniyespor'da 66. dakikada Gökhan Süzen, 90+7. dakikada da Honore Gomis, kırmızı kart gördü.
Bu maçla birlikte, 5 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Altınordu, bu seriyi 6'ya çıkardı. İzmir ekibi, kendisi gibi 5 maçtır yenilmeyen Bereket Sigorta Ümraniyespor'un da serisine son vermiş oldu.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Burak Pakkan, Anıl Usta, Hakan Karabalcık
Altınordu: Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya, Oğulcan Ülgün, Kahraman Demirtaş, Ahmet İlhan Özek (Dk. 46 Şeref Özcan), Furkan Çil (Dk. 69 Ahmet Dereli), Recep Aydın, Metehan Mimaroğlu, Burak İnce (Dk. 46 Yiğit Emre Çeltik), Hüsamettin Yener (Dk. 63 Ufuk Budak), Enis Destan (Dk. 90+3 Yiğithan Güveli)
Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Ercan Coşkun, Gökhan Süzen, Hüseyin Atakan Üner (Dk. 78 Okan Derici), Serkan Göksu, Kartal Kayra Yılmaz, Ahmet Canbaz (Dk. 57 Camara), Akabueze (Dk. 68 Hasan Batuhan Artarslan), Mayi (Dk. 78 Gomis)
Gol: Dk. 90 Enis Destan (Penaltıdan) (Altınordu)
Kırmızı kartlar: Dk. 66 Gökhan Süzen, Dk. 90+6 Gomis (Bereket Sigorta Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Ahmet İlhan Özek, Dk. 77 Recep Aydın (Altınordu), Dk. 75 Alim Öztürk, Dk. 82 Vrsajevic (Bereket Sigorta Ümraniyespor)