Haberler TFF 1.Lig Menemenspor Balıkesirspor 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta mücadelesinde sahasında 'u konuk etti. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Menemenspor'un golünü atarken Balıkesirspor'un golünü kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 18:40
Menemenspor Balıkesirspor 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig 21. hafta mücadelesinde 'ın takımı ile 'in çalıştırdığı kozlarını paylaştı.

'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Menemenspor 28. dakikada 'ın penaltıdan attığı golle öne geçerken, da 60'da skoru ilan etti.

Alınan bu sonucun ardından her iki takım da puanını 20'ye yükseltti. Menemenspor'un kazanamama serisi 3 maça çıktı. Balıkesirspor ise kötü gidişin ardından iki maçlık yenilmezlik serisi yakaladı

Ligin bir sonraki haftasında Menemenspor, 'u konuk edecek. Balıkesirspor sahasında 'u ağırlayacak.

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