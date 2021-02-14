Menemenspor Balıkesirspor 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig 21. hafta mücadelesinde Ümit Karan'ın takımı Menemenspor ile Yusuf Şimşek'in çalıştırdığı Balıkesirspor kozlarını paylaştı.

Menemen İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Menemenspor 28. dakikada Tayfun Aydoğan'ın penaltıdan attığı golle öne geçerken, Arb Manaj da 60'da skoru ilan etti.

Alınan bu sonucun ardından her iki takım da puanını 20'ye yükseltti. Menemenspor'un kazanamama serisi 3 maça çıktı. Balıkesirspor ise kötü gidişin ardından iki maçlık yenilmezlik serisi yakaladı

Ligin bir sonraki haftasında Menemenspor, Akhisarspor'u konuk edecek. Balıkesirspor sahasında Bursaspor'u ağırlayacak.