Mossoro Altay’da

Transferin hızlı ekibi Altay, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Murat Akça, Deniz Kadah, Mehmet Uğurlu ve Zeki Yıldırım'ı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, Marcio Mossoro transferinde de mutlu sona çok yaklaştı. Göztepe forması giyen 37 yaşındaki on numarayla el sıkışan İzmir ekibi, tecrübeli isme 1.5 yıllık imza attıracak. Öte yandan Karagümrük'ün kalecisi Aykut Özer'le de el sıkışan Altay, kısa sürede 28 yaşındaki eldivene imza attıracak. İki oyuncunun siyah-beyazlı ekibin Antalya kampına katılması bekleniyor.