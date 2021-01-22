Haberler TFF 1.Lig Mossoro Altay’da

Mossoro ’da

Transferin hızlı ekibi , çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. , , ve Zeki Yıldırım'ı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, transferinde de mutlu sona çok yaklaştı. forması giyen 37 yaşındaki on numarayla el sıkışan ekibi, tecrübeli isme 1.5 yıllık imza attıracak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 23:09 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 06:50
Mossoro Altay’da

Transferin hızlı ekibi , çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. , , ve Zeki Yıldırım'ı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, transferinde de mutlu sona çok yaklaştı. forması giyen 37 yaşındaki on numarayla el sıkışan ekibi, tecrübeli isme 1.5 yıllık imza attıracak. Öte yandan 'ün kalecisi 'le de el sıkışan Altay, kısa sürede 28 yaşındaki eldivene imza attıracak. İki oyuncunun siyah-beyazlı ekibin kampına katılması bekleniyor.

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