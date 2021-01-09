Haberler TFF 1.Lig Altay'da ayrılık! Amorim sözleşmesini feshetti

'da ayrılık! Amorim sözleşmesini feshetti

TFF 1. Lig takımlarından 'da, Brezilyalı futbolcu William De Amorim alacaklarını gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı feshetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 12:54
Altay'da ayrılık! Amorim sözleşmesini feshetti

Siyah-beyazlılarda forvet ve ön libero 'in ardından Amorim de yönetimle karşılıklı anlaşmadan kulübe veda etti. Sezon başında 'ten transfer edilen Brezilyalı futbolcu ligin ilk yarısında siyah-beyazlı formayla ligde 2, kupada 1 ise müsabakaya çıktı.
Bu üç futbolcuyla davalık olan 'da takımdan ayrılan 'nın da tek taraflı fesih yolunu seçeceği ileri sürüldü. ekibinde kaleci Burak'la birlikte ayrılan futbolcu sayısı 5'e yükseldi.

Öte yandan bugün 'da kampa giren Altay, prensip anlaşmasına vardığı 'dan sol bek 'nun ardından ikinci kez masaya oturduğu forvet 'la da el sıkıştı. İki futbolcunun transferinin kampta resmiyet kazanması bekleniyor.


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