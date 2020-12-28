Zirveye uçuş!

TFF 1. Lig'de Giresunspor fırtınası esmeye devam ediyor. Akhisar deplasmanına çıkan Çotanaklar maçı 1-0 kazanarak yoluna kayıpsız şekilde devam etti. Maç boyu üstün oynayan ve rakip kaleye toplam 26 şut gönderen yeşil-beyazlılar 69. dakikada Sergio Antonio'nun golüyle 3 puana uzandı. Ligde 3 maçtan beraberlikle ayrıldıktan sonra sırasıyla Eskişehirspor (2-0), Keçiörengücü (0-1), Adana Demir (2-0) ve Altınordu'yu (2-0) mağlup eden Giresun, Akhisar'dan da gol yemedi. Kalesini 5 haftadır kapalı tutan Giresun zirveye kondu.

TUZLA İLE FİNAL YAPACAĞIZ

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş çok kritik bir galibiyet aldıklarını söylerken oyuncularını kutladı. Son 5 maçtır gol yememenin önemine değinen Keleş, "Devre arasına Tuzlaspor maçıyla gireceğiz. Final niteliğinde bir maç olacak. İnşallah bu yılı lider olarak kapatırız. 5 maçtır gol yememek ve üst üste kazanmak takımın öz güvenini yükseltti. Oyun olarak da rakiplere üstünlük kurmayı başarıyoruz. Ayaklarımız yere sağlam basarak sezon sonuna kadar gideceğiz" dedi.