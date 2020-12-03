Haberler TFF 1.Lig Balıkesirspor'da Cihat Arslan dönemi resmen başladı

'da dönemi resmen başladı

1. Lig ekiplerinden 'ı takımın başına getirdi. Arslan, kendisini kırımızı-beyaz renklere bağlayan 1,5 yıllık anlaşmayı imzaladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 18:30
Balıkesirspor'da Cihat Arslan dönemi resmen başladı

1. Lig ekiplerinden , Teknik Direktör ile anlaşmaya vardı. Akşam saatleri kulüp tesislerine gelen Arslan, kendisini kırımızı-beyaz renklere bağlayan 1,5 yıllık anlaşmayı imzaladı.

Balıkesirspor yönetimi, Bandırmaspor mağlubiyeti sonrası yollarını ayırdığı Mesut Dilsöz'ün yerine teknik direktörlüğe Cihat Arslan'ı getirdi. Başkan Ümit Arslan'ın da katıldığı imza töreni sonrası kulüp sosyal medya hesaplarından Cihat Arslan ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

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