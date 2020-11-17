Çotanak iddialı

TFF 1. Lig'de hedefini zirve olarak belirleyen Giresunspor, 21 Kasım Cumartesi günü oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekibin Teknik Direktörü Hakan Keleş, lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini ifade etti. Keleş, "Araya Bandırma galibiyetiyle girmiştik. Bu kısa süreyi verimli bir şekilde geçirdik. Takım kimyasının artık oturduğunu düşünüyorum. Sezon sonu, hedefimiz olan Süper Lig'e yükseleceğimize olan inancım tam. Takımıma güveniyorum" diye konuştu.

Samsunspor'un zorlu bir rakip olduğunu hatırlatan Keleş, "Güçlü ve alternatifli bir kadroya sahipler. Zor bir maç olacağını söyleyebilirim. Fakat elimizden gelenin en iyisini sahaya yansıtarak kazanacağımıza inanıyorum" dedi. Öte yandan oyuncularına uyarılarda bulunan tecrübeli hocanın, zorlu periyot öncesinde gereksiz kartlardan kaçınmalarını söylediği belirtildi. Kart sınırındaki Mehmet Taş ve Nalepa başta olmak üzere tüm oyuncuları uyaran Keleş'in, "Hakeme itiraz ve rakip futbolcularla diyalog gibi konulardan kart görmenizi istemiyorum" mesajını ilettiği bildirildi