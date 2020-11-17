Haberler TFF 1.Lig Çotanak iddialı

Çotanak iddialı

’u ağırlayacak Giresunspor’un hocası , “Zorlu bir rakibe karşı oynayacağız fakat elimizden gelenin en iyisini yaparak 3 puanı alan taraf olacağız” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 22:28 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 06:50
Çotanak iddialı

1. Lig'de hedefini zirve olarak belirleyen Giresunspor, 21 Kasım Cumartesi günü oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekibin Teknik Direktörü , lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini ifade etti. Keleş, "Araya Bandırma galibiyetiyle girmiştik. Bu kısa süreyi verimli bir şekilde geçirdik. Takım kimyasının artık oturduğunu düşünüyorum. Sezon sonu, hedefimiz olan 'e yükseleceğimize olan inancım tam. Takımıma güveniyorum" diye konuştu.

Samsunspor'un zorlu bir rakip olduğunu hatırlatan Keleş, "Güçlü ve alternatifli bir kadroya sahipler. Zor bir maç olacağını söyleyebilirim. Fakat elimizden gelenin en iyisini sahaya yansıtarak kazanacağımıza inanıyorum" dedi. Öte yandan oyuncularına uyarılarda bulunan tecrübeli hocanın, zorlu periyot öncesinde gereksiz kartlardan kaçınmalarını söylediği belirtildi. Kart sınırındaki Mehmet Taş ve Nalepa başta olmak üzere tüm oyuncuları uyaran Keleş'in, "Hakeme itiraz ve rakip futbolcularla diyalog gibi konulardan kart görmenizi istemiyorum" mesajını ilettiği bildirildi

BİZE ULAŞIN