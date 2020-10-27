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Zafer Akigo’nun

Yeşil-siyahlılar, evinde konuk ettiği ’u ve ’ın golleriyle yenip 3 puanı aldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 23:36 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 06:50
Zafer Akigo’nun

1. Lig'de zirve yarışına dahil olmak isteyen iki ekip Akhisar ve 'un mücadelesinde gülen ev sahibi ekip oldu. Akhisarspor, 7'nci dakikada Vrsajevic'in pasında topu ağlara gönderen 'in golüyle 1-0 öne geçti. Bursaspor, rakibine 22'de 18 yaşındaki genç yeteneği Ali Akman ile yanıt verdi. Kıran kırana geçen mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Akhisarspor, 79'da 'ın attığı golle bir kez daha öne geçti.

BURAK PENALTI KAÇIRDI

Bu golden sonra konuk ekip Bursaspor, rakip kalede etkili olmaya başladı. 90. dakikada yeşil-beyazlı takımın kazandığı penaltıda topun başına Burak Altıparmak geldi ancak tecrübeli futbolcu penaltıyı güle çeviremedi. Menemen'in ardından Akhisar'a da kaybeden Bursa, 7 puanda kaldı. Üç maçlık aradan sonra kazanan ev sahibi Akhisarspor ise puanını 9'a yükseltti.

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