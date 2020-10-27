Zafer Akigo’nun

TFF 1. Lig'de zirve yarışına dahil olmak isteyen iki ekip Akhisar ve Bursaspor'un mücadelesinde gülen ev sahibi ekip oldu. Akhisarspor, 7'nci dakikada Vrsajevic'in pasında topu ağlara gönderen Hasan Ali Adıgüzel'in golüyle 1-0 öne geçti. Bursaspor, rakibine 22'de 18 yaşındaki genç yeteneği Ali Akman ile yanıt verdi. Kıran kırana geçen mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Akhisarspor, 79'da Çekdar Orhan'ın attığı golle bir kez daha öne geçti.

BURAK PENALTI KAÇIRDI

Bu golden sonra konuk ekip Bursaspor, rakip kalede etkili olmaya başladı. 90. dakikada yeşil-beyazlı takımın kazandığı penaltıda topun başına Burak Altıparmak geldi ancak tecrübeli futbolcu penaltıyı güle çeviremedi. Menemen'in ardından Akhisar'a da kaybeden Bursa, 7 puanda kaldı. Üç maçlık aradan sonra kazanan ev sahibi Akhisarspor ise puanını 9'a yükseltti.