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04 Şubat 2020, Salı
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Menemen’de revizyon vakti

Menemen’de revizyon vakti

Karagümrük'e 1-0 yenilerek üst üste 4'üncü maçını gol dahi atamadan kaybeden Menemenspor'da kadroda revizyona gitme kararı aldı.

Karagümrük'e 1-0 yenilerek üst üste 4'üncü maçını gol dahi atamadan kaybeden Menemenspor'da kadroda revizyona gitme kararı aldı. Sarı-lacivertli ekipte, Akhisar maçında yeni transferler Samed Ali, Akanbi, Özkan ve Selim'in ilk 11'e monte edileceği bildirildi.

  1. 4.2.2020
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