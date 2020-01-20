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20 Ocak 2020, Pazartesi
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Samsunsporlu futbolcular 31 yıl önceki kazada ölenleri unutmadı

Samsunsporlu futbolcular 31 yıl önceki kazada ölenleri unutmadı

2'nci Lig 'ta mücadele eden Yılport 'da   ve futbolcular, 1989 tarihinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kırmızı beyazlı ekibin o dönemki teknik direktörü ve otobüs şoförü 'ın kabirlerini ziyaret etti.

Yılport Genel Menajeri Mustafa Aztopal, teknik menajer Yücel Uyar, , teknik heyet ve futbolcular; 1989 tarihinde Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak lig maçı için yola çıkan Samsunspor'u taşıyan otobüsün, Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu futbolcular , Mete Adanır ve Zoran Tomiç ile birlikte hayatını kaybeden teknik direktör 'ın Asri Mezarlık'ta, otobüs şoförü 'ın da Kıranköy Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek dua etti.
Kabir ziyaretlerinin ardından konuşan teknik direktör Ertuğrul Sağlam, "Şehrimizi yasa boğan elim trafik kazasının 31'inci yıl dönümü. Nuri Asan ve Asım Özkan'ı kabirlerini ziyaret ederek andık. Onlar Samsunspor için canlarını feda ederken takım 'deydi. Dolayısıyla bize emanet ettikleri Samsunspor'u önce 1'inci Lig'e daha sonra da Süper Lig'e çıkarmak, onlara karşı bizim görevimiz" dedi.

  1. 20.01.2020
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