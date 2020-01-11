Doğa İşeri Altay’a

Altay, Balıkesir'den ayrılan Doğa İşeri ile anlaşma noktasına geldi. Antalyaspor altyapısından yetişen Doğa; Kepez, Kemer, Tekirova, Erzurum ve Balıkesir'de forma giydi. 27 yaşındaki sol bek, bu sezon ligde 15 karşılaşmada forma giydi ve 3 asist yaptı.