Doğa İşeri Altay’a
Altay, Balıkesir'den ayrılan Doğa İşeri ile anlaşma noktasına geldi.
Altay, Balıkesir'den ayrılan Doğa İşeri ile anlaşma noktasına geldi. Antalyaspor altyapısından yetişen Doğa; Kepez, Kemer, Tekirova, Erzurum ve Balıkesir'de forma giydi. 27 yaşındaki sol bek, bu sezon ligde 15 karşılaşmada forma giydi ve 3 asist yaptı.
- 11.1.2020
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