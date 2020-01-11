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11 Ocak 2020, Cumartesi
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Altay’a

Doğa İşeri Altay’a

Altay, 'den ayrılan ile anlaşma noktasına geldi.

Altay, 'den ayrılan ile anlaşma noktasına geldi. altyapısından yetişen Doğa; Kepez, Kemer, Tekirova, ve Balıkesir'de forma giydi. 27 yaşındaki sol bek, bu sezon ligde 15 karşılaşmada forma giydi ve 3 asist yaptı.

  1. 11.1.2020
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