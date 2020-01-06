Bolu ve İstanbul Issah’a talip oldu
Eskişehirspor yıldızlarını teker teker kaybediyor... Marko Milinkoviç'in ayrıldığı, Sekidika'nın satışının gündemde olduğu Es-Es'te bir yol ayrımı da Kamal Issah'da yaşanacak.
Eskişehirspor yıldızlarını teker teker kaybediyor... Marko Milinkoviç'in ayrıldığı, Sekidika'nın satışının gündemde olduğu Es-Es'te bir yol ayrımı da Kamal Issah'da yaşanacak. 27 yaşındaki orta saha oyuncusuna İstanbulspor ile Boluspor talip oldu. İki kulübün transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ganalı futbolcu ligin ilk yarısında biri kupada olmak üzere 17 maça çıktı. Issah 2016'da G.Birliği forması ile ilk kez Türkiye'ye adım atmıştı.
- 6.1.2020
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