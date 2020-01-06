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06 Ocak 2020, Pazartesi
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ve İstanbul Issah’a talip oldu

Bolu ve İstanbul Issah’a talip oldu

 yıldızlarını teker teker kaybediyor... Marko Milinkoviç'in ayrıldığı, Sekidika'nın satışının gündemde olduğu Es-Es'te bir yol ayrımı da 'da yaşanacak.

yıldızlarını teker teker kaybediyor... Marko Milinkoviç'in ayrıldığı, Sekidika'nın satışının gündemde olduğu Es-Es'te bir yol ayrımı da 'da yaşanacak. 27 yaşındaki orta saha oyuncusuna İstanbulspor ile talip oldu. İki kulübün transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ganalı futbolcu ligin ilk yarısında biri kupada olmak üzere 17 maça çıktı. Issah 2016'da G.Birliği forması ile ilk kez 'ye adım atmıştı.

  1. 6.1.2020
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