Dadaş'a çelme

TFF 1. Lig'de zirve yarışından kopmama mücadelesi veren BB Erzurumspor, Adana Demirspor deplasmanından eli boş döndü: 0-1. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 51'inci dakikasında Sinan Kurt'un pasını iyi değerlendiren Aias Aosman, kaleci Sehic'i mağlup ederek Adana Demirspor'u öne geçirdi. Erzurumspor'un teknik patronu Erkan Sözeri'nin maçı çevirme çabaları 90 dakika bitiminde sonuç vermeyince, Dadaşlar zirve yolunda ağır bir kayıp verdi. Üçüncü sıradaki Erzurumspor 24 puanda kalırken, puanını 18 yapan Adana Demirspor, bir basamak yükseldi.