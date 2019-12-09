Dadaş'a çelme
Liderlik mücadelesi veren BB Erzurumspor, Adana Demirspor deplasmanında ağır bir yara aldı. Dadaşlar’ı yıkan gol 51’inci dakikada Aias Aosman’dan geldi.
TFF 1. Lig'de zirve yarışından kopmama mücadelesi veren BB Erzurumspor, Adana Demirspor deplasmanından eli boş döndü: 0-1. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 51'inci dakikasında Sinan Kurt'un pasını iyi değerlendiren Aias Aosman, kaleci Sehic'i mağlup ederek Adana Demirspor'u öne geçirdi. Erzurumspor'un teknik patronu Erkan Sözeri'nin maçı çevirme çabaları 90 dakika bitiminde sonuç vermeyince, Dadaşlar zirve yolunda ağır bir kayıp verdi. Üçüncü sıradaki Erzurumspor 24 puanda kalırken, puanını 18 yapan Adana Demirspor, bir basamak yükseldi.
- 9.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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