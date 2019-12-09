Dadaş'a çelme - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
09 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Dadaş'a çelme

Dadaş'a çelme

Dadaş'a çelme

Liderlik mücadelesi veren Erzurumspor, deplasmanında ağır bir yara aldı. ’ı yıkan gol 51’inci dakikada ’dan geldi.

1. Lig'de zirve yarışından kopmama mücadelesi veren Erzurumspor, deplasmanından eli boş döndü: 0-1. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 51'inci dakikasında 'un pasını iyi değerlendiren , kaleci Sehic'i mağlup ederek Demirspor'u öne geçirdi. Erzurumspor'un teknik patronu 'nin maçı çevirme çabaları 90 dakika bitiminde sonuç vermeyince, zirve yolunda ağır bir kayıp verdi. Üçüncü sıradaki Erzurumspor 24 puanda kalırken, puanını 18 yapan Adana Demirspor, bir basamak yükseldi.

  1. 9.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dadaş'a çelme haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN