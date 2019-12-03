Son dakika: Balıkesirspor'da Ali Tandoğan dönemi resmen sona erdi!
TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da teknik direktör Ali Tandoğan'ın görevi sona erdi. Ekol Hastanesi Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı yaptığı açıklamada, Tandoğan'ın oynanan ve 1-0 mağlup oldukları Hatayspor karşılaşmasının ardından kulüp yönetimiyle bir araya geldiğini belirtti. Tandoğan'ın gelecekle ilgili kaygılarını aktararak ayrılmak istediğini söylediğini aktaran Dağlı, sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini ifade etti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da teknik direktör Ali Tandoğan ile yollar ayrıldı. Ekol Hastanesi Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, Tandoğan'ın bir süredir şehrin ileri gelenlerinden, yöneticilerden beklentileri bulunduğunu, ancak bunların gerçekleşmediğini kaydederek, "Karşılıklı anlaştık ve yollarımızı ayırdık. Yeni bir hoca arayışına başladık. Birkaç isimle görüşmelerimiz sürüyor." diye konuştu.
Başkan Dağlı, hafta sonu oynanacak Fatih Karagümrük maçına kadar kadar bir teknik direktörle anlaşacaklarını kaydederek, "Karagümrük maçına yeni teknik direktörümüz ile çıkmak istiyoruz." dedi.
Teknik direktör Ali Tandoğan da kulübün ekonomik açıdan zor durumda olduğunu, bazı alacaklarından vazgeçerek takımdan ayrıldığını söyledi.
Kulüp yönetimiyle bir sorunu bulunmadığını vurgulayan Tandoğan, şöyle konuştu:
"Şehrin takıma sahip çıkmaması beni üzdü. Balıkesir'in ileri gelenlerinin takıma destek vermeden başarı beklemesi doğru değil. Bu takımın özellikle maddi desteğe ihtiyacı olduğu dönemde desteklenmemesi çok yanlış."
- 03.12.2019
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vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
Son dakika: Balıkesirspor'da Ali Tandoğan dönemi resmen sona erdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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