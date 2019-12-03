Emrah Başsan’dan küfreden taraftara tepki
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Osmanlıspor FK arasında ligin 13. haftasında oynanan mücadelenin ardından Emrah Başsan maç içerisinde kendisine küfür eden taraftara tepki gösterdi.
Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda ligin 13. haftasında oynanan ve mavi-beyazlı ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın ardından Erzurumspor'un başarılı futbolcusu Emrah Başsan kendisine küfür eden bir taraftara maç içerisinde ve maç sonrasında tepki gösterdi.
Maç sonrası takım arkadaşlarının güçlükle sakinleştirdiği Başsan, taraftarın bulunduğu tribüne giderek tribün liderine, "Ben burada sizin için mücadele ediyorum. Bana küfür edebilirsin, bunda bir sorun yok ama anneme küfredemezsin. Kimse anneme küfredemez" diyerek serzenişte bulundu.
Bu tepki sonrası taraftar grubunun üyeleri, Emrah Başsan'dan özür diledi.
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ozzy oziii
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‘Kasıtlı’ iddiası!
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hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
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Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
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vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
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