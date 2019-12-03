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03 Aralık 2019, Salı
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’dan küfreden taraftara tepki

Emrah Başsan’dan küfreden taraftara tepki

1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile FK arasında ligin 13. haftasında oynanan mücadelenin ardından maç içerisinde kendisine küfür eden taraftara tepki gösterdi.

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda ligin 13. haftasında oynanan ve mavi-beyazlı ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın ardından Erzurumspor'un başarılı futbolcusu kendisine küfür eden bir taraftara maç içerisinde ve maç sonrasında tepki gösterdi.

Maç sonrası takım arkadaşlarının güçlükle sakinleştirdiği Başsan, taraftarın bulunduğu tribüne giderek tribün liderine, "Ben burada sizin için mücadele ediyorum. Bana küfür edebilirsin, bunda bir sorun yok ama anneme küfredemezsin. Kimse anneme küfredemez" diyerek serzenişte bulundu.
Bu tepki sonrası taraftar grubunun üyeleri, Emrah Başsan'dan özür diledi.

  1. 03.12.2019
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