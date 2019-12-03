Altay’da Sait Karafırtınalar dönemi sona erdi
Altay, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. TFF 1. Lig ekiplerinden Altay’da, üst üste gelen kötü sonuçların ardından taraftarlar, 1-1 biten Eskişehirspor maçında Teknik Direktör Sait Karafırtınalar’a istifa çağrısında bulunmuşlardı.
Son 5 haftada alınan 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik sonrasında yönetim ve Sait Karafırtınalar arasında görüşme yapıldı. Görüşmelerin ardından taraflar karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar verdi.
Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Karafırtınalar'a emeklerinden dolayı teşekkür ederken deneyimli teknik adamla helalleştiklerini söyledi.
- 03.12.2019
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Girdi ve kart gördü
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Yorum
ozzy oziii
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‘Kasıtlı’ iddiası!
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hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
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Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
Toplam 1
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vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
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