Altay’da Sait Karafırtınalar dönemi sona erdi - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
03 Aralık 2019, Salı
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’da Sait Karafırtınalar dönemi sona erdi

Altay’da Sait Karafırtınalar dönemi sona erdi

, ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 1. Lig ekiplerinden Altay’da, üst üste gelen kötü sonuçların ardından taraftarlar, 1-1 biten maçında Teknik Direktör Sait Karafırtınalar’a istifa çağrısında bulunmuşlardı.

Son 5 haftada alınan 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik sonrasında yönetim ve Sait Karafırtınalar arasında görüşme yapıldı. Görüşmelerin ardından taraflar karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar verdi.

Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Karafırtınalar'a emeklerinden dolayı teşekkür ederken deneyimli teknik adamla helalleştiklerini söyledi.

  1. 03.12.2019
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