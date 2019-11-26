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26 Kasım 2019, Salı
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Gümrük’te

Giray Bulak Gümrük’te

1. Lig'de geride kalan 12 haftada topladığı 19 puanla 7. sırada bulunan 'ün yeni hocası belli oldu.

1. Lig'de geride kalan 12 haftada topladığı 19 puanla 7. sırada bulunan 'ün yeni hocası belli oldu. Son olarak 'nin futbolcu- menajer olarak çalıştırdığı Karagümrük'te teknik direktörlük görevine getirildi.
  1. 26.11.2019
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