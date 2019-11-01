Altınordu 3 puan arıyor
TFF 1. Lig'de 5 haftadır kazanamayan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, 3 Kasım Pazar günü İstanbulspor ile İzmir'de yapacakları maçta, kendi sahalarında oynamanın avantajını en iyi şekilde kullanıp, sahadan 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.
Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Amed Sportif Faaliyetler karşısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını ve 5. tura yükseldiklerini belirtti.
Hafta sonu İstanbulspor'u konuk edeceklerini hatırlatan Eroğlu, şöyle konuştu:
"Kazanmamız gereken bir maça çıkıyoruz. Kendi sahamızda olmamızın avantajını en iyi şekilde kullanıp, sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Her maçın farklı stratejileri olması gerekiyor. Rakibimiz yıllardır birlikte oynayan, oyun sistemini en iyi şekilde uygulayan bir ekip. Biz de özellikle hücumda üreten bir ekibiz ama bir türlü sonuçlandıramıyoruz. Son 2 haftada kalemizde çok fazla gol gördük. Bu anlamda önlem almamız gerekiyor."
Altınordu kalecisi Erhan Erentürk de Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlamalarının kendilerine moral verdiğini belirterek, İstanbulspor maçı ile çıkışa geçmek istediklerini dile getirdi.
- 01.11.2019
- Fenerbahçe'den Başakşehir'e İrfan Can piyangosu! Çifte takas ve para... Son dakika transfer haberleri
- Trabzonspor'da şok! Yıldız futbolcu 3 hafta sahalardan uzak kalacak
- Beşiktaş Antalya'ya böyle geldi!
- Abdullah Avcı'dan sürpriz karar! İşte Beşiktaş'ın Antalya 11'i
- İşte Benfica'nın 400 milyon Euro kazandığı 11 futbolcu
-
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
-
Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
-
Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Altınordu 3 puan arıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.