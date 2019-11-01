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01 Kasım 2019, Cuma
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3 puan arıyor

Altınordu 3 puan arıyor

1. Lig'de 5 haftadır kazanamayan 'nun teknik direktörü , 3 Kasım Pazar günü İstanbulspor ile 'de yapacakları maçta, kendi sahalarında oynamanın avantajını en iyi şekilde kullanıp, sahadan 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4. turunda Amed Sportif Faaliyetler karşısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını ve 5. tura yükseldiklerini belirtti.

Hafta sonu İstanbulspor'u konuk edeceklerini hatırlatan Eroğlu, şöyle konuştu:
"Kazanmamız gereken bir maça çıkıyoruz. Kendi sahamızda olmamızın avantajını en iyi şekilde kullanıp, sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Her maçın farklı stratejileri olması gerekiyor. Rakibimiz yıllardır birlikte oynayan, oyun sistemini en iyi şekilde uygulayan bir ekip. Biz de özellikle hücumda üreten bir ekibiz ama bir türlü sonuçlandıramıyoruz. Son 2 haftada kalemizde çok fazla gol gördük. Bu anlamda önlem almamız gerekiyor."

kalecisi Erhan Erentürk de Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlamalarının kendilerine moral verdiğini belirterek, İstanbulspor maçı ile çıkışa geçmek istediklerini dile getirdi.

  1. 01.11.2019
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