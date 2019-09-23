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23 Eylül 2019, Pazartesi
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desteğiyle kazandı

Eskişehirspor taraftar desteğiyle kazandı

1'inci lig ekiplerinden 'daki mali kriz, yasağı ve puan silme cezalarına rağmen, desteğini bırakmadı. 'un kendi evinde oynadığı ve 3-0 kazandığı Menemenspor karşılaşmasını 8 bin taraftar maç boyunca ayakta izledi. 'ın talimatıyla kente getirilen LED reklam panoları da stada kuruldu.

1'inci Lig ekiplerinden 'da sular bir türlü durulmuyor. Mali krizin yanı sıra yasağı olan kırmızı-siyahlı takıma , 2015-2016 sezonunda transfer edilen 'nun 496 bin Euro'luk alacağının ödenmemesi nedeniyle kulübe 6 puan silme cezası verdi.

1'inci Lig'e eksi 6 puanla başlayan 'da 19 Eylül 2019 için alınan seçimli olağanüstü kongre kararı yönetim tarafından iptal edildi. 'nın istifasının ardından ise ile anlaşma sağlandı. Eskişehirspor, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında yapılan değerlendirme sonrası TFF'den de 3 puan silme cezası aldı. İstifa ettikten 20 gün sonra geri dönen Eskişehirspor Kulübü Başkanı Osman Taş ve yönetim arasındaki anlaşmazlıklar sürerken, 6 Ekim tarihine yeniden olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı.

SON MAÇINI 8 BİN KİŞİ İZLEDİ

Kulüpteki tüm bu olumsuzlara rağmen , Eskişehirspor'a desteğini bir an olsun bırakmadı. Dün 'ndaki Eskişehirspor-Ekol Göz Menemenspor karşılaşmasını izleyen yaklaşık 8 bin taraftar, 90 dakika boyunca tezahüratlarıyla kırmızı-siyahlıların 3-0'lık galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. Eskişehir'de taraftarların arasından çıkan müzisyenlerin 2006 yılında kurduğu Bando ESES de tribünlerdeki yerini alarak takımlarına destek verdi. Yeni teknik direktörü Coşkun Demirbakan'ın ilk maçında 3 puan kazanan Eskişehirspor, ligin 6'ncı haftasında Hatayspor'a konuk olacak.

LED REKLAM PANOLARININ KURULUMU TAMAMLANDI

, A Milli Futbol Takımı'nın Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda Moldova ile 25 Mart'ta oynadığı ve 4-0 kazandığı karşılaşma sonrasında, Yeni Eskişehir Stadyumu'na LED reklam panoları kurulması talimatı vermişti. Erdoğan'ın talimatının ardından kente getirilen panoların stadyumundaki kurulumları tamamlandı. Dünkü maçta ilk kez açılan reklam panolarında 'Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve ' yazısı ile sosyal medya hesaplarının bilgileri yer aldı.

  1. 23.09.2019
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