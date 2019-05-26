Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçları ne zaman?
26 Mayıs 2019, Pazar
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play-off yarı final rövanş maçları ne zaman?

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçları ne zaman?

Hatayspor, , ve takımları arasında yapılan play-off yarı final rövanş maçlarının ardından Süper Lig'e adını yazdıran son ekip belli olacak. Gözler bu müsabakaların oynanacağı tarihlerde. Peki, play-off yarı final rövanş maçları ne zaman? Ayrıntılar FOTOMAC.COM.TR'de...

'de finalistler belli oluyor. Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final rövanş karşılaşmalarının tarihleri, futbolseverler tarafından sorgulanıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final rövanş karşılaşmaları 26 Mayıs'ta yapılacak.

Hatayspor ile 'un karşı karşıya geleceği maç, saat 16.00'da Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

ile arasında Eryaman Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçta ise hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

Play-off'ta 22 Mayıs Çarşamba günü yapılan ilk maçlarda Demirspor seyircisi önünde Hatayspor ile golsüz berabere kalmış, Gazişehir ise sahasında Osmanlıspor'u 2-0 yenmişti.

Abalı Denizlispor ve 'nin ardından Süper Lig'e çıkacak üçüncü ve son takımı belirleyecek play-off finali 30 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

  1. 26.05.2019
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