Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçları ne zaman?

Spor Toto 1. Lig'de finalistler belli oluyor. Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final rövanş karşılaşmalarının tarihleri, futbolseverler tarafından sorgulanıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final rövanş karşılaşmaları 26 Mayıs'ta yapılacak.

Hatayspor ile Adana Demirspor'un karşı karşıya geleceği maç, saat 16.00'da Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Osmanlıspor ile Gazişehir Gaziantep arasında Eryaman Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçta ise hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

Play-off'ta 22 Mayıs Çarşamba günü yapılan ilk maçlarda Adana Demirspor seyircisi önünde Hatayspor ile golsüz berabere kalmış, Gazişehir Gaziantep ise sahasında Osmanlıspor'u 2-0 yenmişti.

Abalı Denizlispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e çıkacak üçüncü ve son takımı belirleyecek play-off finali 30 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.