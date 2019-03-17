MAÇ SONUCU: Afjet Afyonspor - Abalı Denizlispor 1-3
17 Mart 2019, Pazar
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MAÇ SONUCU: - 1-3

MAÇ SONUCU: Afjet Afyonspor - Abalı Denizlispor 1-3

1. Lig‘in 26. haftasında Denizlispor, deplasmanda karşılaştığı 'u 3-1 yendi.

1.Lig'de , deplasmanda 'u 3-1 mağlup ederek averajla liderlik koltuğuna oturdu. Abalı Denizlispor, ile 51 puanla zirveyi paylaşıyor.


MAÇTAN DAKİKALAR
24. dakikada sol taraftan ile verkaç giren Ziya ceza yayın üzerinden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bekir'in solundan filelere gitti. 0-1
36. dakikada Recep'in ile ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
45. dakikada Mehmet Akyüz orta sahadan kaptığı topu 40 metre sürerek ceza sahası içine girdi. Kaleci Bekir'in karşı karşıya kaldığı pozisyonda Mehmet meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
67. dakikada sol taraftan Erme'nin kullandığı serbest vuruşta ön direkte topla buluşan Oltan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3

STAT: Afyon Zafer

GOLLER: Ziya (dk. 24), Recep, (dk. 36), Mehmet Akyüz (dk. 45) (Denizlispor), Oltan (dk. 67) (Afjet Afyonspor)
Sarı kartlar: Mehmet Güven (Afyonspor), Furkan (Denizlispor)
  1. 17.03.2019
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