MAÇ SONUCU: Afjet Afyonspor - Abalı Denizlispor 1-3
Spor Toto 1. Lig‘in 26. haftasında Denizlispor, deplasmanda karşılaştığı Afjet Afyonspor'u 3-1 yendi.
Spor Toto 1.Lig'de Abalı Denizlispor, deplasmanda Afjet Afyonspor'u 3-1 mağlup ederek averajla liderlik koltuğuna oturdu. Abalı Denizlispor, Gençlerbirliği ile 51 puanla zirveyi paylaşıyor.
MAÇTAN DAKİKALAR
24. dakikada sol taraftan Mehmet Akyüz ile verkaç giren Ziya ceza yayın üzerinden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bekir'in solundan filelere gitti. 0-1
36. dakikada Recep'in ile ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
45. dakikada Mehmet Akyüz orta sahadan kaptığı topu 40 metre sürerek ceza sahası içine girdi. Kaleci Bekir'in karşı karşıya kaldığı pozisyonda Mehmet meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
67. dakikada sol taraftan Erme'nin kullandığı serbest vuruşta ön direkte topla buluşan Oltan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3
STAT: Afyon Zafer
GOLLER: Ziya (dk. 24), Recep, (dk. 36), Mehmet Akyüz (dk. 45) (Denizlispor), Oltan (dk. 67) (Afjet Afyonspor)
Sarı kartlar: Mehmet Güven (Afyonspor), Furkan (Denizlispor)
MAÇTAN DAKİKALAR
24. dakikada sol taraftan Mehmet Akyüz ile verkaç giren Ziya ceza yayın üzerinden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bekir'in solundan filelere gitti. 0-1
36. dakikada Recep'in ile ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
45. dakikada Mehmet Akyüz orta sahadan kaptığı topu 40 metre sürerek ceza sahası içine girdi. Kaleci Bekir'in karşı karşıya kaldığı pozisyonda Mehmet meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
67. dakikada sol taraftan Erme'nin kullandığı serbest vuruşta ön direkte topla buluşan Oltan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3
STAT: Afyon Zafer
GOLLER: Ziya (dk. 24), Recep, (dk. 36), Mehmet Akyüz (dk. 45) (Denizlispor), Oltan (dk. 67) (Afjet Afyonspor)
Sarı kartlar: Mehmet Güven (Afyonspor), Furkan (Denizlispor)
- 17.03.2019
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