Zorlu maçın galibi Altınordu

Bu skorla 38 puana ulaşan kırmızı lacivertliler, tek maçlık aranın ardından play-off hattına dönerken Gazişehir 35 puanda kaldı. Altınordu'da ligin ilk yarısındaki Altay derbisinde sakatlanan Serdar Deliktaş, uzun bir aradan sonra ilk kez 11'de görev yaptı. İzmir temsilcisi sahaya, "Türk Hava Kurumu 94 yaşında" yazılı pankartla çıktı. Uğur Arslan ve Kerim Avcı, eski takımları Altınordu'ya karşı Gazişehir formasıyla oynadı. Futbolseverlerin Fenerbahçe'den tanıdğı Moussa Sow, Gazişehir'de 73'üncü dakikada Poepon'un yerine oyuna dahil oldu. Maçı izlemeye gelen bir grup Fenerbahçeli, Sow lehine tezahürat yaptı.

MAÇIN ARDINDAN

Spor Toto 1. Lig'de Altınordu'nun 1-0 Gazişehir FK'yı mağlup ettiği maçın ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi.



Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "14 maçlık önemli bir seri yakalamıştık. Geçen hafta ligin liderine yenildik. Bu maç ilk 6 için avantaj yakalayacağımız bir maçtı. Maça iyi hazırlandık. Belki eksiklerimiz vardı ama devre arası hazırlık kampında her oyuncuyu iyi hazırladık. İlk yarı topa sahip olmaya ve rakibin fiziksel temas oyununu kırmaya çalıştık. İlk yarıda golden sonra rakibe pozisyon vermedik. İkinci yarı hedefimiz rakibi kaleden uzak tutmaktı. Bir türlü pas trafiğini kuramadık. Rakip üstümüze çok adamla geldiğinde pas trafiğini yapabilseydik fark artardı. Kazanmak önemliydi. Bu moralle ilerleyen haftalarda daha iyi bir oyunla puanımızı yükselteceğimizi düşünüyorum. Her takımı yenebilecek güçteyiz" dedi.



GAZİŞEHİR CEPHESİ



Rakibe pozisyon vermeden yenildiklerini savunan Gazişehir FK Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Pozisyon vermediğimiz maçı kaybettik. İkinci yarı oynadığımız oyunu maçın geneline yaysaydık galip gelirdik. Maça kötü başladık. Top biz de fazla kalmadı. Rakibin ne yapacağını iyi biliyorduk ve tüm önlemlerimizi almıştık. Ceza sahası dışından gol attıktan sonra tüm maç savundular. İkinci yarı galibiyet için her şeyi yaptık ama golü bulamadık. Beraberliği yakalasak maçı koparırdık. Oyuncularımı ikinci yarıdaki oyunu maçın geneline yansıtamadığımız için yenildik" dedi.



Taraftarların kendisini istifaya davet ettiği hatırlatılması üzerine Altıparmak, "Taraftar tepki gösterir. 7 hafta önce de imparator diyorlardı. Onları üzdüğümüz için daha çok üzülüyoruz. Geçen haftaki müthiş galibiyetten sonra bu hafta da kazanmak isterdik. İkinci yarıda ortaya koyduğumuz istek, arzu ve mücadele bizim için önemliydi. Takımı buraya biz getirdik, buradan çıkarak olan da biziz. Geçmiş yıllarda bu durumlardan çıkıp şampiyonluklar yaşadım. Hedefimizde sapma yok. Sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz" ifadelerini kulandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

24'üncü dakikada gelişen ev sahibi atağında Ali Yaşar'ın serbest vuruşunda 90'a giden topu kaleci Günay son anda uzanıp kornere çeldi.

31'inci dakikada Altınordu öne geçti. Muhammed Mert'in pasında topla buluşan Alican, yayın tam üzerinden sol ayağıyla yerden köşeye nefis vurdu ve top ağlara gitti: 1-0.

Devre bu skorla sona erdi.

59'uncu dakikada ceza sahasına sağ çaprazdan giren Gazişehirli Kenan'ın şutunda top yan ağlarda kaldı.

62'nci dakikada konuk ekipten Gökhan ceza sahası yayı üzerinden köşeye doğru vurdu, top direğin hemen yanından auta çıktı.

66'ncı dakikada ceza sahasındaki karambolde Oğulcan'ın yakın mesafeden şutunda Altınordu file bekçisi Erce gole izin vermedi.

76'ncı dakikada Altınordu'da Alican'ın kornerden ön direğe gönderdiği topa Sinan kafayı vurdu, top uzak direğin dibinden auta çıktı.

Maç 1-0 bitti.

STAT: Bornova

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu (xx), Burak Cansız (xx), Cemil Tunç (xx)

ALTINORDU: Erce (xxx) - Murat Uçar (xx), Sinan (xxx), Hasan (xxx), Ali Yaşar (xx), Sefa (xx), Berkay (xxx), Alican (xxxx) (Dk. 81 Oğulcan xx), Muhammed Mert (Dk. 71 Deniz xx), Anıl (xx), Serdar (xx) (Dk. 65 Atakan xx)

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay (x) - Rıdvan (xx), Uğur Arslan (x), Yalçın (x), Mücahit (xx), Kenan (xx) (Dk. 81 Igor da Silva x), Kerim Avcı (x) (Dk. 65 Oğulcan x), Bjarnason (xx), Gökhan (xx), Erhan (x), Poepon (x) (Dk. 73 Sow xx)

GOL: Dk. 31 Alican (Altınordu)

SARI KARTLAR: Alican, Serdar, Ali Yaşar, Anıl (Altnordu) - Uğur Arslan, Kenan, Yalçın (Gazişehir)