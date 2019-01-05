Hatayspor’da transfer
Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor, orta saha oyuncusu Semih Üstün’ü renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlılar, son olarak Körfez Spor Kulübü forması giyen 19 yaşındaki Semih Üstün ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da yaptığı kampla sürdüren Hatayspor'da başkan ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen törende, Semih Üstün sözleşmeye imza attı.
Genç oyuncu, takımla çalışmalara başladı.
- 5.1.2019 19:21
-
Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 7
Yorum
65karabela fenerbahçeliyim ama inan başarılı olmanı çok istiyorum inşallah çok başarılı olursun çocuk
-
Ve Beşiktaş stoperini buldu! 3,5 yıllık sözleşme... Nicolas Isimat-Mirin kimdir?
Toplam 3
Yorum
Konya KartaL bu adam çok penaltı yaptırıyor.
-
Kafa Topu
Toplam 38
Yorum
ismsiz 7.000 kere 1. oldum
Hatayspor’da transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.