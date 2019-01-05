Hatayspor’da transfer
05 Ocak 2019, Cumartesi
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’da transfer

Hatayspor’da transfer

1. Lig ekibi , orta saha oyuncusu ’ü renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlılar, son olarak Körfez Spor Kulübü forması giyen 19 yaşındaki ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da yaptığı kampla sürdüren 'da başkan ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen törende, Semih Üstün sözleşmeye imza attı.

Genç oyuncu, takımla çalışmalara başladı.

  1. 5.1.2019 19:21
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