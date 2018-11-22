Boluspor iddialı!
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    iddialı!

    <a href="/index/boluspor?id=48bfa66a-6cb8-495e-a4cd-c2ca5ad74201" class="" rel="tag">Boluspor</a> iddialı!

    Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “Devre arasına kadar kalan beş maçın beşini de kazanmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Maksimumu istiyoruz” diye konuştu.

    1. Lig takımlarından 'un Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, iddialı açıklamalar yaptı. Şu anda 2. sırada bulunan Yarenler'de başarılı bir sezon geçiren tecrübeli çalıştırıcı, "Lige verilen arada yüksek tempolu idmanlar yaptık. Bu hafta biraz daha taktik ağırlıklı çalışacağız. Rakibimiz bu ligin dominant takımlarından bir tanesi. Oyuncularımız bunun bilincinde. Bu maçın bize neler getireceğinin de bilincinde. Bu doğrultuda çalışıyoruz" dedi.

    Ligde puan hesaplayarak bir bekleyiş içine girmediklerini belirten Karafırtınalar, şunları kaydetti: Kalan beş maçın beşini de kazanmak için elimizden ne geliyorsa yapmak istiyoruz. Maksimum puanları alıp devre arasına avantajlı girmek istiyoruz. Deplasmandaki tüm karşılaşmaları kazandık. İnşallah bu hafta da sürer. Oyuncularım deplasmanda daha farklı oynuyor.

    BOLU MAÇI FiNALiMiZ

    Gazişehir G.Antep'in hocası , pazar günü yapacakları maçına yönelik konuştu. Altıparmak, "Tek amacımız kazanmak ve tüm planlarımız bunun üzerine kurulu. Elimizden geleni yapıp hanemize 3 puan yazdırmak istiyoruz. Çünkü Boluspor maçı bizim için final maçı niteliğinde. Bu maçta 12. adamı yanımıza bekliyoruz" dedi.

    1. 22.11.2018
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