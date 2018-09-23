Giresunspor, deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti – Fotomaç – 23 Eylül 2018
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    23 Eylül 2018, Pazar
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    Giresunspor, deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti

    Giresunspor, deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti

    1. Lig'in 6. haftasında Giresunspor, deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti.

    1. Lig'de Giresunspor deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti. 11. dakikada Altay savunmasından sıyrılan Kağan, buluştuğu uzun pasta ceza sahası içinden yaptığı plaseyle topu ağlara gönderdi. 1-0. 75'te 'ın yaklaşık 30 metreden vurduğu serbest vuruşta top direğe çarparak auta gitti. 89'da ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Aganovic'in kaleye gönderdiği sert şutta top direkten dışarı çıktı.

    Stat: İzmir Atatürk

    Hakemler: Sarper Barış Saka, Kemal Mavi, Ali Can Alp

    Altay: Emre Koyuncu, Eugenio, Metin Yüksel (Dk. 46 Tevfik Altındağ), Aganovic, (Dk. 58 İbrahim Akın), , Paixao, Kappel, , Ivanov (Dk. 73 ), Özgür Özkaya

    Giresunspor: Anıl Atağ, Kuru, Aykut Demir, Ferhat Görgülü, Landel, (Dk. 62 Ozan Can Kökcü), Kürşad Sürmeli, (Dk. 86 Muhammet Reis), Adama Ba (Dk. 73 Fatih Atik), Husmani, Hüsamettin Tut

    Gol: Dk.11 Kağan Miray Bağış (Giresunspor)

    Sarı kartlar: Dk. 33 Yasin Palaz, Dk. 53 Ferhat Çulcuoğlu, Dk. 74 İbrahim Akın, Dk. 80 Murat Uluç (Altay), Dk. 81 Anıl Atağ, Dk. 90 Guy Landel (Giresunspor)

    1. 23.9.2018 22:59
    2. Güncelleme: 23.9.2018 23:40
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