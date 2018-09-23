Giresunspor, deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti
Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Giresunspor, deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti.
Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Sarper Barış Saka, Kemal Mavi, Ali Can Alp
Altay: Emre Koyuncu, Eugenio, Metin Yüksel (Dk. 46 Tevfik Altındağ), Aganovic, Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 58 İbrahim Akın), Yasin Palaz, Paixao, Kappel, İbrahim Öztürk, Ivanov (Dk. 73 Murat Uluç), Özgür Özkaya
Giresunspor: Anıl Atağ, Uğur Arslan Kuru, Aykut Demir, Ferhat Görgülü, Landel, Kağan Miray Bağış (Dk. 62 Ozan Can Kökcü), Kürşad Sürmeli, Ergin Keleş (Dk. 86 Muhammet Reis), Adama Ba (Dk. 73 Fatih Atik), Husmani, Hüsamettin Tut
Gol: Dk.11 Kağan Miray Bağış (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Yasin Palaz, Dk. 53 Ferhat Çulcuoğlu, Dk. 74 İbrahim Akın, Dk. 80 Murat Uluç (Altay), Dk. 81 Anıl Atağ, Dk. 90 Guy Landel (Giresunspor)
- 23.9.2018 22:59
- Güncelleme: 23.9.2018 23:40
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Toplam 1
Yorum
A BLN EVET SAYIN SEYİRCİLER HAKEM ( VAR) GÜCÜYLE AKHİSAR SPORA SALDIRIYOR
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‘Cocu’ya daha zaman lazım’
Toplam 10
Yorum
Karatug Tmm takım kuruyor zaman laxım ama ne oynatıyor fb ne oynuyor belli değil oyunu okuyamayan yanlıs hamleler yapan yada hamle yapamayan cocu vr
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Luka Modric’e 8 ay hapis cezası
Toplam 1
Yorum
Karatug Bu ispanyaya karsı futbolcuların rest cekmesi lazım messi ronaldo simdide modric zaten dünyanın parası ispanyaya akıyor gözün doysn ispanya
Giresunspor, deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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