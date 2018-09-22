Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Boluspor, deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yendi.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Erkan Özdamar, Özgür Ertem, Mehmet Emin Tuğral
Adanaspor: Karacic, Kenan Karışık, Onur Akbay, Digao, Bumba, Renan Diniz, Kone (Dk. 39 Feczesin), Doğanay Kılıç (Dk. 46 Gökhan Sazdağı), Özkan Taştemur, Abdulkadir Özdemir, Eren Keleş (Dk. 76 Oğuz Han Aynaoğlu)
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Diarra, Akabueze, İshak Çakmak, Uğur Akdemir, Ufuk Budak, Özgür Can Özcan, Guido Koçer (Dk. 21 Melih Okutan), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 90+1 Dimov), Ümit Kurt, Mustafa Durak (Dk. 77 Burak Asan)
Goller: Dk. 39 Özgür Can Özcan, Dk. 54 Mustafa Durak (Boluspor), Dk. 66 Bumba (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Ümit Kurt (Boluspor), Dk. 32 Renan Diniz, Dk. 53 Abdulkadir Özdemir, Dk. 75 Onur Akbay, Dk. 81 Özkan Taştemur, Dk. 88 Kenan Karışık (Adanaspor)
- 22.9.2018 22:34
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