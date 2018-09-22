Boluspor, deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yendi – Fotomaç – 22 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Eylül 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    , deplasmanda 'u 2-1 yendi

    Boluspor, deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yendi

    1. Lig'in 6. haftasında , deplasmanda 'u 2-1 yendi.

    Stat: 5 Ocak Fatih Terim

    Hakemler: Erkan Özdamar, Özgür Ertem, Mehmet Emin Tuğral

    Adanaspor: Karacic, Kenan Karışık, , Digao, Bumba, , Kone (Dk. 39 Feczesin), Doğanay Kılıç (Dk. 46 Gökhan Sazdağı), , , Eren Keleş (Dk. 76 Oğuz Han Aynaoğlu)

    Boluspor: Gökhan Değirmenci, Diarra, Akabueze, İshak Çakmak, , Ufuk Budak, , Guido Koçer (Dk. 21 Melih Okutan), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 90+1 Dimov), , (Dk. 77 Burak Asan)

    Goller: Dk. 39 Özgür Can Özcan, Dk. 54 Mustafa Durak (), Dk. 66 Bumba ()

    Sarı kartlar: Dk. 28 Ümit Kurt (Boluspor), Dk. 32 Renan Diniz, Dk. 53 Abdulkadir Özdemir, Dk. 75 Onur Akbay, Dk. 81 Özkan Taştemur, Dk. 88 Kenan Karışık (Adanaspor)

    1. 22.9.2018 22:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Boluspor, deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN