Giresunspor koltuğu devraldı! – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    koltuğu devraldı!

    Giresunspor koltuğu devraldı!

    Yeşil-beyazlılar, 41’de ve 90+5’te ’in golüyle rakibini devirerek puanını 9’a yükseltti. ekibi, liderliğe kuruldu

    1. Lig'e bu sezon hızlı giren evinde 'u ağırladı. İlk iki haftada 'u 3-2, 'u 1-0 devirerek 6 puan toplayan temsilcisi, maça hükmeden taraftı. 41'de topla birlikte ceza sahasına giren Adama'nın vuruşunda top kaleciden döndü, pozisyonu iyi takip eden , golle buluştu ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

    KÖTÜ GİDİŞ SÜRÜYOR
    Devreye 1-0 üstünlükle giden Giresun, 2. yarıda topu rakibe bıraksa da pozisyon vermedi. Maçın uzatma anlarında Giresun ani bir atak yakaladı. 90+5 Sangare'nin pasında top kaleciyi geçti, dokununca skoru ilan etti. Bu sonuçla Giresun puanını 9'a yükseltip zirveye kuruldu. Elazığ ise ilk hafta 'ya karşı aldığı 1 puandan sonra ve Giresun'a yenilerek kötü gidişi sürdürdü.

    1. 26.8.2018
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