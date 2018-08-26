Giresunspor koltuğu devraldı!
Yeşil-beyazlılar, 41’de Dauda ve 90+5’te Landel’in golüyle rakibini devirerek puanını 9’a yükseltti. Karadeniz ekibi, liderliğe kuruldu
Spor Toto 1. Lig'e bu sezon hızlı giren Giresunspor evinde Elazığspor'u ağırladı. İlk iki haftada Eskişehirspor'u 3-2, Osmanlıspor'u 1-0 devirerek 6 puan toplayan Karadeniz temsilcisi, maça hükmeden taraftı. 41'de topla birlikte ceza sahasına giren Adama'nın vuruşunda top kaleciden döndü, pozisyonu iyi takip eden Dauda, golle buluştu ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.
KÖTÜ GİDİŞ SÜRÜYOR
Devreye 1-0 üstünlükle giden Giresun, 2. yarıda topu rakibe bıraksa da pozisyon vermedi. Maçın uzatma anlarında Giresun ani bir atak yakaladı. 90+5 Sangare'nin pasında top kaleciyi geçti, Landel dokununca skoru ilan etti. Bu sonuçla Giresun puanını 9'a yükseltip zirveye kuruldu. Elazığ ise ilk hafta Adana'ya karşı aldığı 1 puandan sonra Boluspor ve Giresun'a yenilerek kötü gidişi sürdürdü.
- 26.8.2018
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat durum bakın çok enteresan bir iddiada bulunacağım. fb de şu anda bir tane topçu yok. bakın bir tek diğerlerinden üstün oyuncu yok. berbat bir duru
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat takım pereira hiç değilse arada bir maç alıyordu. fb bu cocu ile dibe demir atar bizden söylemesi. ama suç cocuda değil. takım berbat. adam napsın
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
Selim Sendende senin kurdugun takimdanda sittin sene bir...olmaz,Ayaga top yapan ekici ve velburuano oynat bir devre birini ikinci yari biri 10 nr
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