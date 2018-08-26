Spor Toto 1. Lig'e bu sezon hızlı giren Giresunspor evinde Elazığspor'u ağırladı. İlk iki haftada Eskişehirspor'u 3-2, Osmanlıspor'u 1-0 devirerek 6 puan toplayan Karadeniz temsilcisi, maça hükmeden taraftı. 41'de topla birlikte ceza sahasına giren Adama'nın vuruşunda top kaleciden döndü, pozisyonu iyi takip eden Dauda, golle buluştu ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.



KÖTÜ GİDİŞ SÜRÜYOR

Devreye 1-0 üstünlükle giden Giresun, 2. yarıda topu rakibe bıraksa da pozisyon vermedi. Maçın uzatma anlarında Giresun ani bir atak yakaladı. 90+5 Sangare'nin pasında top kaleciyi geçti, Landel dokununca skoru ilan etti. Bu sonuçla Giresun puanını 9'a yükseltip zirveye kuruldu. Elazığ ise ilk hafta Adana'ya karşı aldığı 1 puandan sonra Boluspor ve Giresun'a yenilerek kötü gidişi sürdürdü.