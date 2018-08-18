Süs havuzlu protesto – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Süs havuzlu

    Süs havuzlu protesto

    BAL ekibi takımının antrenman sırasında suları kesildi. Futbolcular durumu etmek için süs havuzuna girdi!

    BAL ekibi takımının yaptığı antrenman sırasında suları kesildi. İdman sonrası duş alamayan futbolcular durumu etmek için takım otobüsüyle kent meydanına geldi ve süs havuzuna yöneldi. Havuz önünde önlem alan zabıta ekipleri futbolcuları havuza sokmamak için müdahale etti ve ortalık karıştı. Başkan Hüsamettin Ertan, "Paramızla bizi abone yapmıyorlar, suyumuzu kesiyorlar" diye tepki gösterdi.
    1. 18.8.2018
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