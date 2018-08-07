Muhammed Enes Durmuş Gazişehir Gaziantep'te – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    Gazişehir 'te

    Muhammed Enes Durmuş Gazişehir Gaziantep'te

    1. Lig takımlarından Gazişehir , 'den 'u sezon sonuna kadar kiraladı.

    için iddialı bir kadro kuran Gazişehir , yeni sezonun başlamasına günler kala çalışmalarına devam ediyor. Bu sezon 9 yeni futbolcu transfer eden , son olarak 'in flaş ekiplerinden Spor Kulübün'nün genç futbolcusu ile anlaşmaya vardı. Gazişehir Gaziantep, 21 yaşındaki sol kanat oyuncusunu sezon sonuna kadar kiraladı.
    Geçen sezon 'tan Göztepe'ye transfer olan Muhammed Enes, ligde 5, 'nda 1 maçta forma fırsatı yakalamıştı.
    Öte yandan Muhammed Enes'in transferi Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklama ile de doğrulandı. Göztepe Kulübü tarafından yapılan açıklamada Muhammed'e yeni takımında başarılar dilendi.
    1. 7.8.2018 18:49
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