Muhammed Enes Durmuş Gazişehir Gaziantep'te
Spor Toto 1. Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep, Göztepe'den Muhammed Enes Durmuş'u sezon sonuna kadar kiraladı.
Geçen sezon Beşiktaş'tan Göztepe'ye transfer olan Muhammed Enes, ligde 5, Türkiye Kupası'nda 1 maçta forma fırsatı yakalamıştı.
Öte yandan Muhammed Enes'in transferi Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklama ile de doğrulandı. Göztepe Kulübü tarafından yapılan açıklamada Muhammed'e yeni takımında başarılar dilendi.
- 7.8.2018 18:49
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Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık
Toplam 4
Yorum
GS64 tvlerde adamin iki lafindan biri ,,kulüplerimizde profesyonellerimiz eksik,, demesiydi. e noldu camiayi profesyonellestirdinmi bari?
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Cüneyt Çakır: Sorumluluk benim!
Toplam 27
Yorum
:) Söylediğin ihtimallere göre pozisyonun devamında rodrigues de düşebilir o zaman da kırmızı yanlış olur. Teşekkürler iyi güldüm :)
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Galatasaray lige iyi başlıyor
Toplam 2
Yorum
Cimbom Tabi iyi olucaz gomis giderse daha da iyi olucaz fb ali koç geldi diye havalanmasın bu sene yine ve yeniden ŞAMPİYON GS
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