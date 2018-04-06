Tanju Çolak ile Eskişehirspor anlaştı
Eski futbolcu Tanju Çolak’ın ortağı olduğu Eskişehirli iş adamı Evren Akın’ın yerli sermaye ile kurmuş olduğu Bringo Telekom (TB Haberleşme) şirketi ile Eskişehirspor arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.
Eskişehirspor Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Erdal Şahbaz ile Tanju Çolak'ın hazır bulunduğu imza töreninde şirket yöneticisi Evren Akın, bu projenin önce Eskişehir'den başlaması gerektiğini, Tanju Çolak ile istişare ederek karşılıklı olarak projeleri geliştirip Eskişehirspor'a sunduklarını ifade etti. Projenin ana temasından da bahseden Akın, "Evlerimiz ve işyerlerimizde kullandığımız sabit telefon hizmetini, herhangi bir altyapı değişikliği yapmadan hem halkımızın daha az fatura ödemesi, hem de her ödediği faturanın kulüp ile anlaştığımız protokol kapsamında, her ay düzenli olarak ödedikleri tutarın yüzde 10'nu halkımız adına Eskişehirspor'a ödemeyi taahhüt ediyoruz" dedi.
"ESKİŞEHİRSPOR'A UZUN SOLUKLU BİR GELİR SAĞLAMAYI PLANLIYORUZ"
Eskişehirspor Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Erdal Şahbaz ise yaptığı açıklamada, "Kulübümüze kaynak bulmak için yönetim kurulumuz büyük çaba sarf ediyor. Bu kampanya ile birlikte Eskişehirspor'a uzun soluklu bir gelir sağlamayı planlıyoruz. Şehrimizde ki tüm kurum ve kuruluşlar, büyük taraftarımız ve Eskişehir bu kampanyaya destek vererek kulübümüze katkı sağlayacaktır" diye konuştu.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 19:00
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