Rizesporlu Mehmet Uslu şampiyonluktan umutlu
Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Çaykur Rizespor’un tecrübeli oyuncusu Mehmet Uslu, Rizespor’un şampiyonluk yarışında favori olduğunu söyledi.
Süper Lig'e çıkma yarışında güçlü takımlar yer almasına rağmen Rizespor'un favori olduğunu ifade eden Uslu, şampiyonluğa giden yolum zor olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz hafta hesapta olmayan bir iki puan kaybettiklerini ifade eden Uslu, "Bu yarışta özellikle kendi sahanda puan kaybı yaşayacağımızı düşünmüyorduk. Ancak Altınordu mağlubiyetinden sonra Elazığspor ile berabere kalarak hesapta olmayan puanlar kaybettik. Şampiyonluğa giden yolun çok zor olduğunu iyi biliyoruz. Bu kolay değil. Şimdi önümüzde Samsunspor maçı var. Bu karşılaşmadan alacağımız 3 puanla içeride kaybettiğimiz 2 puanı telafi edeceğiz" dedi.
Mehmet Uslu kendi performansı hakkında yaptığı açıklamada "Elimden geleni yapıyorum. Ben Rizespor'un bir parçasıyım. Ekstra çalışmalar yapıyorum. Rizespor'a daha çok katkı vermek istiyorum. Benim asist yapıp bir arkadaşımın gol atması çok önemli değil. Kim asist yapıp, kim gol atarsa atsın önemli olan takımın kazanması. Çünkü sonunda şampiyon olacağız. Ben de şampiyon olan bir takımın parçası olmaktan gurur duyacağım" ifadelerini kullandı.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:11
-
Mükemmel anlatmaya gerek yok! Görüyorsunuz
Toplam 23
Yorum
CELAL YARIN TARAFTARA ACILIYOR MUZEYI GEZEBILRSIN
-
Mükemmel anlatmaya gerek yok! Görüyorsunuz
Toplam 23
Yorum
CELAL HAKLISIN TARIHE GECEREK ILK YARIDA 5 DK UZADI KPASA MACI 45 3 DE OLMAYAN PENALTI YEDIK
-
Mükemmel anlatmaya gerek yok! Görüyorsunuz
Toplam 23
Yorum
CELAL KADIKOYDE OLDUGU GIBI YINE SELCUK LA OLACAGIZ SEN SAMPIYONLUK MACINDA ALEX I OYNATMAYAN AYKUT LAMI OLUCAN
Rizesporlu Mehmet Uslu şampiyonluktan umutlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.