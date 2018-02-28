Rizesporlu Mehmet Uslu şampiyonluktan umutlu – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Rizesporlu şampiyonluktan umutlu

    Rizesporlu <a href="/index/mehmet-uslu?id=4f39cd5d-e958-4c67-bd1c-58a62011f7d1" class="" rel="tag">Mehmet Uslu</a> şampiyonluktan umutlu

    Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden ’un tecrübeli oyuncusu , Rizespor’un şampiyonluk yarışında favori olduğunu söyledi.

    bu hafta karşılaşacağı maçının hazırlıklarına devam ediyor. Tesisleri'nde, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde yapılan antrenman öncesi tecrübeli oyuncu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    'e çıkma yarışında güçlü takımlar yer almasına rağmen Rizespor'un favori olduğunu ifade eden Uslu, şampiyonluğa giden yolum zor olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz hafta hesapta olmayan bir iki puan kaybettiklerini ifade eden Uslu, "Bu yarışta özellikle kendi sahanda puan kaybı yaşayacağımızı düşünmüyorduk. Ancak Altınordu mağlubiyetinden sonra ile berabere kalarak hesapta olmayan puanlar kaybettik. Şampiyonluğa giden yolun çok zor olduğunu iyi biliyoruz. Bu kolay değil. Şimdi önümüzde maçı var. Bu karşılaşmadan alacağımız 3 puanla içeride kaybettiğimiz 2 puanı telafi edeceğiz" dedi.

    kendi performansı hakkında yaptığı açıklamada "Elimden geleni yapıyorum. Ben Rizespor'un bir parçasıyım. Ekstra çalışmalar yapıyorum. Rizespor'a daha çok katkı vermek istiyorum. Benim asist yapıp bir arkadaşımın gol atması çok önemli değil. Kim asist yapıp, kim gol atarsa atsın önemli olan takımın kazanması. Çünkü sonunda şampiyon olacağız. Ben de şampiyon olan bir takımın parçası olmaktan gurur duyacağım" ifadelerini kullandı.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:11
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