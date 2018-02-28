Altınordu'da savunma alarmı
Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda Adanaspor'u yenerek evinde aldığı 5-1'lik Boluspor mağlubiyetinin yaralarını sarmak isteyen Altınordu, defans hattında sıkıntı yaşıyor.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, önceki hafta Gaziantepspor deplasmanında direkt kırmızı kart gören stoper Uğur'a 3 maç men ve 6 bin 500 TL ceza verdi. Boluspor'a karşı forma giyemeyen tecrübeli savunmacı, Adanaspor (D) ve İstanbulspor karşılaşmalarında da kadroda yer alamayacak.
İzmir ekibinde, Uğur'un yokluğunda Boluspor önünde savunmada görev alan genç stoper Recep de sarı kart cezalısı olduğu için Adana'ya götürülmeyecek. Devre arasında altyapı patentli stoperleri Seydi'yi kiralık olarak Kastamonuspor'a, Yusuf Yalçın'ı ise Sarıyer'e gönderen Altınordu'da ara transferde takıma katılan Hasan dışında stoper kalmadı. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun ön libero Deniz'i stopere çekip, orta sahada ise Berkay'a şans vermesi bekleniyor.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:40
-
Souza umut dağıttı
Toplam 14
Yorum
UA Bi 10 sene göremeyeceğiniz şampiyonlukmu? :))))))
-
Souza umut dağıttı
Toplam 14
Yorum
1903 FENERIN HAS ADAMI FIRAT AYDINUS'u duyunca coşmuş. Cüneyt çok ugrasti beceremedi, Firat'i da sizinle birlikte o çimlere gömeceğiz.
-
Bağcılarspor taraftarı ile gülüyor
Toplam 4
Yorum
ÇEÇOO LİSELİ TAYFA SENİNLE ÖLÜME GİDER !
Altınordu'da savunma alarmı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.