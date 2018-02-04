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    04 Şubat 2018, Pazar
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    Ankara'da gol sesi çıkmadı

    Ankara'da gol sesi çıkmadı

    1. Lig'in 20. haftasında ile arasında oynanan maç 0-0 berabere sona erdi.

    Stat: Ankara 19 Mayıs

    Hakemler: Abdullah Yılmaz, Gökhan Memişoğlu, Murat Şener

    MKE Ankaragücü: , Erdem Özgenç, , Gençer Cansev, , Sedat Ağçay (Dk. 85 Kehinde), Arif Morkaya (Dk. 63 Mbamba), Kenan Özer (Dk. 76 Tisdell), Putsila, İlhan Parlak, Umut Nayir

    Elazığspor: Soner Şahin, (Dk. 46 ), , Sezgin Coşkun, Emre Öztürk, Bjarnason, , Tom (Dk. 88 Halil İbrahim Pekşen), Tatos, Lamine Diarra (Dk. 63 ), Hora

    Sarı kartlar: Dk. 21 Emre Öztürk, Dk. 44 Sezgin Coşkun, Dk. 53 Murat Akça (), Dk. 48 Yusuf Abdioğlu, Dk. 52 Arif Morkaya, Dk. 52 Sedat Ağçay ()

    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 16:05
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