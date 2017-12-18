Zaferin adı Samsun

Karadeniz derbisinde gülen kırmızı-beyazlılardı... Engin İpekoğlu’nun öğrencileri, Giresunspor karşısında yenik duruma düşmesine rağmen yılmadı, 3 puanı kaptı

Alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen Samsunspor, zirve mücadelesi veren Giresunspor'a şans tanımadı. 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçta yenik duruma düşen kırmızı-beyazlılar, zafere uzanmayı başardı. 7. dakikada altıpas çizgisinde şutu az farkla auta çıktı. 16'da Lopes'in şutunu Sifakis parmak uçlarıyla kornere çeldi. 22'de Çağlar'ın ortasına iyi yükselen Aykut Demir, kafayla ağlarını havalandırdı: 0-1. 31'de Halil'in pasına hareketlenen Muhammet Beşir, skoru eşitledi: 1-1. İkinci yarının başlangıç düdüğüyle hücuma başlayan Samsunspor, 46'da Göksu Türkdoğan ile öne geçti: 2-1. 82'de Mehmet Akyüz'ün şutu direkten dönerken, bu sonuçla Samsunspor, puanı 19'a çıkardı. Giresunspor ise 27 puanda kaldı.