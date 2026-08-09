Beşiktaş, 26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Joe Willock ile anlaşma sağladı. İngiliz futbolcunun da siyah-beyazlılara transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi. Beşiktaş yönetiminin, oyuncunun kulübü Newcastle United ile bonservis görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi. Takvim'de yer alan habere göre tecrübeli yıldız, yaz başından beri Kartal'ın transfer gündeminde. Joe Willock, 2025-2026 sezonunda Newcastle United formasıyla tüm kulvarlarda 39 resmi karşılaşmada görev yaptı. Bu maçların 18'inde ilk 11'de sahaya çıkan deneyimli orta saha, sezonu 1 gol ve 3 asistle bitirdi.