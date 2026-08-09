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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Joe Willock sürprizi! Anlaşma sağlandı

Beşiktaş'tan Joe Willock sürprizi! Anlaşma sağlandı

Orta sahaya takviye planlayan Beşiktaş, Newcastle United forması giyen İngiliz orta saha Joe Willock’u kadrosuna katmak için transfer çalışmalarına devam ediyor. 26 yaşındaki oyuncu ile anlaşma sağlandığı öne sürülürken Ada ekibi ile bonservis pazarlıkları sürüyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 06:50
Beşiktaş'tan Joe Willock sürprizi! Anlaşma sağlandı

Beşiktaş, 26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Joe Willock ile anlaşma sağladı. İngiliz futbolcunun da siyah-beyazlılara transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi. Beşiktaş yönetiminin, oyuncunun kulübü Newcastle United ile bonservis görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi. Takvim'de yer alan habere göre tecrübeli yıldız, yaz başından beri Kartal'ın transfer gündeminde. Joe Willock, 2025-2026 sezonunda Newcastle United formasıyla tüm kulvarlarda 39 resmi karşılaşmada görev yaptı. Bu maçların 18'inde ilk 11'de sahaya çıkan deneyimli orta saha, sezonu 1 gol ve 3 asistle bitirdi.

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