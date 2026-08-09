Uzun süredir transferde sessiz kalan Beşiktaş yönetimi, önümüzdeki haftadan itibaren taarruza geçmeyi planlıyor. 1 numaralı gündem forvet ve orta saha takviyesi. Bir yandan Vincenzo İtaliano'nun istediği Dusan Vlahovic'e karar sürecini hızlandırması için yoğun baskı yapan Beşiktaş transfer komitesi diğer yandan alternatif arayışlarını sürdürüyor. Africa Foot'ta yer alan iddiaya göre; Kara Kartal, forvet transferinde rotayı Cezayir'e kırdı.

5 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Serdal Adalı yönetiminin MC Alger takımının skor yükünü çeken Muhammed Saliou Bangoura'yı transfer listesine eklediği ileri sürüldü. Beşiktaşlı kurmayların Cezayir temsilcisi ile 22 yaşındaki golcü için görüşmelere başladığı ifade edildi. Pazarlıklarda ekonomik beklentisini net şekilde ortaya koyan MC Alger, 5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Siyah beyazlıların ise bu rakamı makul bir seviyeye çekmek için pazarlıklarını sürdürdüğü aktarıldı.

10 GOLLÜK KATKI YAPTI

Muhammed Saliou Bangoura geçen sezon MC Alger formasıyla 3 ayrı kulvarda toplam 30 karşılaşmaya çıktı. Gineli forvet Cezayir Ligi'nde 9, Ulusal Kupa'da ise 1 kez olmak üzere toplam 10 kez fileleri havalandırdı. Potansiyeli yüksek olan genç golcü, Gine Milli Takımı'ndaki başarılı performansıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

ATLETİK VE BİTİRİCİ

2025-2026 sezonunda ciddi bir çıkış yapan Gineli golcü, ES Mostaganem karşılaşmasında 4 gol birden atarak Cezayir'de gündem oldu. Sağ ayağını kullanan 22 yaşındaki forvet, ceza sahası içinde atletik özellikleri ve bitiriciliğiyle ön plana çıkıyor. Topu aldığı zaman direkt rakip kaleye gitmeyi düşünen Bangoura, gelişime açık bir santrfor.