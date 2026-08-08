Semih’ten mutlusu yok

Hradec Kralove karşısında Beşiktaş'ın elde ettiği 1-0'lık galibiyeti getiren golü atan Semih Kılıçsoy büyük mutluluk yaşadı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 06:50
Hradec Kralove karşısında Beşiktaş'ın elde ettiği 1-0'lık galibiyeti getiren golü atan Semih Kılıçsoy büyük mutluluk yaşadı. Geçen sezon İtalya'da Cagliari'de kiralık oynayan 20 yaşındaki golcü, Beşiktaş'a geri dönüp golünü attı. Kralove galibiyeti sonrası sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan Semih, "Tarifi yok, anlatılmaz, yaşanır" ifadesini kullandı.