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Haberler Beşiktaş Alkışlar Nübel'e

Alkışlar Nübel'e

Yeni sezonu UEFA Avrupa Ligi maçlarıyla açan Beşiktaş'ta kaleci Alexander Nübel'in performansı büyük beğeni topluyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2026 06:50
Alkışlar Nübel'e

Yeni sezonu UEFA Avrupa Ligi maçlarıyla açan Beşiktaş'ta kaleci Alexander Nübel'in performansı büyük beğeni topluyor. Kadroya yeni katılan isimlerden olan 29 yaşındaki kaleci, kısa sürede övgüleri topladı. Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turunda Midtjylland maçları ile üçüncü eleme turu ilk karşılaşmasında Hradec Kralove karşısında gol yemeyen Nübel, dikkat çekti. 3 maçta kalesini gole kapatan Alman file bekçisi kısa sürede güven aşıladı.

12 KURTARIŞA İMZA ATTI

karşısındaki iki maçta toplamda 7 kurtarış yaparak turun geçilmesinde etkili olan 29 yaşındaki kaleci Nübel, önceki gün oynanan Hradec Kralove mücadelesinde de 5 kurtarışla alkışları topladı. 3 resmi maçta toplam 12 kurtarışa imza atan başarılı file bekçisi, kısa sürede taraftarların güvenini kazandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano'nun da çok beğendiği ve güvendiği Alexander Nübel, takım arkadaşlarıyla da hemen uyum sağladı.

TARAFTARLARA KOŞTU

Avrupa Ligi'nde üçüncü eleme turu ilk maçında Hradec Kralove karşısında başarılı bir 90 dakika çıkaran ve 1-0'lık galibiyette başrol oynayan Alexander Nübel, taraftarlarla bütünleşti. Çekya deplasmanında son düdüğün ardından Beşiktaş tribünlerine giden Alman kaleci, eldi edilen galibiyetin coşkusunu yaşadı. Nübel tribünlere üçlü çektirdi.

BEŞİKTAŞ'TA İYİ HİSSEDİYORUM

Alexander Nübel, Beşiktaş'a kısa sürede uyum sağladığını belirtti. Siyah-beyazlı formayı giymekten mutluluk duyduğunu kaydeden Alman eldiven, "Beşiktaş'ta iyi hissediyorum. Bu şekilde devam etmek istiyorum. Oynadığımız oyun bir takım sporu. Birlikte oynuyoruz. En önemlisi takım halinde oynamak" ifadelerini kullandı.

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