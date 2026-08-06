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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Italiano: Akıllı olmalıyız

Italiano: Akıllı olmalıyız

Teknik direktör Vincenzo İtaliano, turu geçmek için akıllı ve olgun olmaları gerektiğini belirterek “Kalitemizi iyi bir şekilde göstermeliyiz. Öz güvenliyiz. Bu maç için çok iyi çalıştık” şeklinde konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 06:50
Italiano: Akıllı olmalıyız

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Hradec Kralove maçı öncesi Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Avrupa'da kolay maçın olmadığını ifade eden İtalyan hoca, "Dikkatli olmanız ve asla maçları kafanızda kolaylaştırmamanız gerekiyor. Çünkü bu maçları kağıt üstünde böyle kazanamazsınız. Rakibimiz hak edip buralara geldi. Turu geçmek için akıllı ve olgun olmamız gerekiyor. Kalitemizi iyi bir şekilde gösterip, çok zeki olmalıyız. Çok iyi çalıştık. Öz güvenliyiz. Bu çalışmalarımız bu karakterle beraber bence bizi daha ileriye götürecek" dedi. 48 yaşındaki teknik adam oyuncularda gelişim olduğunu da belirterek "Birazcık ilerlediğimizi düşünüyorum. Ama bence bu takım çok daha büyük bir potansiyele sahip" şeklinde görüş belirtti.

BİZE KALİTE KATACAK

Teknik Direktör Vincenzo İtaliano, Trossard ile ilgili de konuştu. İtalyan hoca, "Trossard'ın gelmesini dört gözle bekliyorduk. Şu ana kadar iki idmana çıktı. O yüzden bizimle beraber olmayacak. Ama ikinci maçta ne olacağını beraber göreceğiz. Trossard bize kalite ve tecrübe katacak. Onunla beraber çalışmak ve onu sahada görmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

NÜBEL TEMKİNLİ

Nübel basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Alman file bekçisi, "Zor bir maç olacak. Ligleri başladı ve hazır durumdalar. Ceza sahasına çok fazla giren tehlikeli bir takım ile karşılaşacağız. Ancak biz de hazırız" dedi. Taraftara ayrı bir parantez açan deneyimli eldiven, "Beşiktaş taraftarı çok özel. Atmosfer inanılmazdı. Sahaya ilk çıktığımda tüylerim diken diken oldu. Sezon boyunca bu şekilde arkamızda olmalarını istiyorum" şeklinde konuştu.

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