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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Soule'ye teklif

Soule'ye teklif

Kara Kartal, Matias Soule için Roma'ya teklifini yaptı. İtalyan kulübü mali zorluklardan dolayı 23 yaşındaki Arjantinli yıldızın bonservisine 35 milyon euro isterken, siyah-beyazlılar indirim istiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 06:50
Soule'ye teklif

Sağ kanat takviyesi isteyen Beşiktaş, Roma'nın 23 yaşındaki Arjantinli yıldızı Matias Soule'yi gözüne kestirdi. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde; İtalyan kulübüne resmi teklifte bulunan siyah-beyazlı yönetim, bonservis görüşmelerine başladı. Serie A temsilcisi mevcut ekonomik şartlarında Soule'den para kazanmayı hedefliyor. Roma, Arjantinli futbolcu için 35 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirledi. Siyah-beyazlı kulüp ise bu rakamda indirime gidilmesini talep etti. Beşiktaş yönetimi 30 milyon euro seviyesine inmeye çalışıyor.

KİRALAMA TEKLİFİNE RET

Beşiktaş'ın ayrıca Matias Soule transferinde satın alma opsiyonlu kiralama formülünü de devreye almak istediği kaydedildi. Ancak Roma'nın buna sıcak bakmadığı ve Arjantinli sağ kanadı bonservisiyle göndermeyi düşündüğü bildirildi. İtalyan temsilcisiyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor. Soule'yi İtalya Serie A ekipleri Fiorentina ve Milan da yakından takip ediyor. 2024'ten beri Roma'da forma giyen genç yıldız, 81 resmi maçta oynarken 12 gol attı, 13 asist yaptı ve toplamda 25 gole direkt katkı sundu.

LİONEL MESSİ HAYRANI

Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan Matis Soule, Lionel Messi'ye olan hayranlığıyla biliniyor. Arjantinli yıldız, vatandaşı Messi ile olan antrenman fotoğraflarını paylaşıyor. 23 yaşındaki sağ kanat, Arjantin'de Velez Sarsfield taraftarı olmasında Messi'nin payı olduğunu vurguluyor. Ünlü yıldız gibi sol ayağını kullanan Soule, Messi'yi idolü olarak görüyor.

SADECE İTALYA'DA FORMA GİYDİ

Matias Soule, profesyonel kariyeri boyunca hep İtalya'da forma giydi. Arjantin'de Velez Sarsfield altyapısında iken Juventus tarafından keşfedilen ve İtalya'ya götürülen 23 yaşındaki futbolcu başka bir ülkeye gitmedi. Juventus, Frosinone ve Roma'da oynayan Soule farklı bir lige gitmeye sıcak bakıyor.

HÜCUMDA ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM

Siyah-beyazlıların sağ kanat transferi için yakından takip ettiği Matias Soule, hücum hattındaki çok yönlülüğüyle tanınıyor. Kariyeri boyunca ağırlıklı olarak sağ kanatta oynayan Arjantinli futbolcu, aynı zamanda forvet arkasında 10 numara bölgesinde ve forvet mevkiinde de yer alabiliyor.

CYRIAQUE IRIE LİSTEYE DAHİL EDİLDİ

Sağ kanat transferi üzerinde duran Beşiktaş, alternatif olarak belirlediği Cyriaque Irie için Freiburg'la temas kurdu. Alman ekibi 21 yaşındaki Burkina Fasolu yıldızı bonservisle göndermek isterken, siyah-beyazlılar kiralama opsiyonu istedi. Matias Soule'nin transfer durumuna göre Cyriaque Irie ve Freiburg ile görüşmelerin yeniden başlayacağı kaydedildi.

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