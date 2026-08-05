Nunez geri sayımı

Forvet transferini artık bitirmek isteyen Beşiktaş, Darwin Nunez'de geri sayıma geçti. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile görüşmelerini ilerleten siyah-beyazlılar, Uruguaylı golcüyü 1 yıllığına kiralayacak. Nunez ile de anlaşmaya varan yönetim, kısa süre içerisinde resmi sonuca varmak istiyor. Avrupa'ya geri dönmek isteyen 27 yaşındaki forvet de bir an önce Beşiktaş'a katılmanın hesaplarını yapıyor. Kara Kartal, Darwin Nunez'i satın alma opsiyonuyla beraber kiralayacak.

MAAŞ GÖRÜŞMELERİ GERÇEKLEŞTİ

Hafta sonuna kadar söz konusu transferin resmiyet kazanması amaçlanıyor. Süper Lig başlamadan golcü transferinde önemli adımlar atan Beşiktaş yönetimi, Al Hilal'le Nunez'in maaş ödemesini görüşüyor. Suudi Arabistan ekibi, 27 yaşındaki yıldızın tüm maaşının siyah-beyazlılar tarafından karşılanmasını talep ediyor. Beşiktaş ise söz konusu maaşın yarı yarıya bir ödeme yöntemiyle çözülmesini istiyor. Kısa bir zaman içerisinde kulüpler arasındaki transfer görüşmelerinin tamamlanması hedefleniyor.

HAZIRLIK MAÇINDA OYNAMADI

Beşiktaş ile transfer görüşmeleri yapan ve anlaşma zemini yakalayan Darwin Nunez, Al-Hilal'in önceki akşam oynadığı hazırlık maçında forma giymedi. Uruguaylı forvet, siyah-beyazlılarla 1 yıllık kiralık transfer anlaşmasında finale yaklaştı. Darwin Nunez'in transfer görüşmeleri yaptığı için sahaya çıkmadığı bildirildi.

İNGİLTERE VE MLS'TEN TEKLİF

Darwin Nunez'e sadece Beşiktaş teklif götürmedi. İngiliz kulüpleri ve ABD'den MLS'ten takımlar da teklif hazırladı. Uruguaylı forvet tüm teklifleri son bir kez daha değerlendirecek. Beşiktaş, 27 yaşındaki yıldızın transferine en yakın kulüp olarak dikkat çekiyor.