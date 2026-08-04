Mustafa'dan Antep'e ret

Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK'nın yakın takibe aldığı Mustafa Erhan Hekimoğlu, kırmızı siyahlı takıma gitmeye sıcak bakmıyor.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 06:50
Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK'nın yakın takibe aldığı Mustafa Erhan Hekimoğlu, kırmızı siyahlı takıma gitmeye sıcak bakmıyor. Siyah beyazlı kulüp, 19 yaşındaki forveti başka bir takıma kiralamayı planlıyor. Mustafa, Beşiktaş'tan ayrılması durumunda Semih Kılıçsoy gibi kariyerini Avrupa'da sürdürmeyi hedeflediği aktarıldı. Semih geçen sezon Cagliari'ye kiralanmış, İtalya Serie A ekibi genç golcünün satın alma opsiyonunu kullanmamıştı.