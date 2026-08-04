CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Mustafa'dan Antep'e ret

Mustafa'dan Antep'e ret

Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK'nın yakın takibe aldığı Mustafa Erhan Hekimoğlu, kırmızı siyahlı takıma gitmeye sıcak bakmıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 06:50
Mustafa'dan Antep'e ret
Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK'nın yakın takibe aldığı Mustafa Erhan Hekimoğlu, kırmızı siyahlı takıma gitmeye sıcak bakmıyor. Siyah beyazlı kulüp, 19 yaşındaki forveti başka bir takıma kiralamayı planlıyor. Mustafa, Beşiktaş'tan ayrılması durumunda Semih Kılıçsoy gibi kariyerini Avrupa'da sürdürmeyi hedeflediği aktarıldı. Semih geçen sezon Cagliari'ye kiralanmış, İtalya Serie A ekibi genç golcünün satın alma opsiyonunu kullanmamıştı.
Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'dan Neres bombası!
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Cimbom'un yeni jokeri M. City'den geliyor
DİĞER
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (9. hafta)
Sahte ekspertiz raporlarıyla usulsüz vatandaşlık iddiası! 16 ilde operasyon, 72 şüpheli yakalandı, 687 kişi mercek altında
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye sürpriz sol bek!
Cimbom'a dev gibi stoper!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Cimbom'un yeni jokeri M. City'den geliyor G.Saray'dan şaşırtan transfer! Cimbom'un yeni jokeri M. City'den geliyor 09:26
Milli tenisçi Zeynep Sönmez'den Kanada Açık'ta iyi başlangıç Milli tenisçi Zeynep Sönmez'den Kanada Açık'ta iyi başlangıç 09:21
Hradec Kralove-Beşiktaş maçı ne zaman? Hradec Kralove-Beşiktaş maçı ne zaman? 08:59
Salah Trabzonspor'a ne zaman geliyor? Salah Trabzonspor'a ne zaman geliyor? 08:44
G.Saray'a transferde Zeze şoku! G.Saray'a transferde Zeze şoku! 00:47
F.Bahçe'ye Yunan golcü! F.Bahçe'ye Yunan golcü! 00:47
Daha Eski
İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü! Yıldırım "Bu hafta içinde bitireceğiz" demişti İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü! Yıldırım "Bu hafta içinde bitireceğiz" demişti 00:47
F.Bahçeli futbolcu için Konyaspor devrede! F.Bahçeli futbolcu için Konyaspor devrede! 00:47
F.Bahçe'de flaş Rashford gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Rashford gelişmesi! 00:47
Beşiktaş ve G.Saray'a kötü haber! Beşiktaş ve G.Saray'a kötü haber! 00:47
F.Bahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu! F.Bahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu! 00:47
İşte Beşiktaş'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri İşte Beşiktaş'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri 00:47