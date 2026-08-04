Darwin Nunez Kartal'a yakın

Transfer çalışmalarını sürdüren ve Hyeon-Gyu Oh'un yanına kalitesi tartışılmaz bir golcü eklemeyi planlayan Beşiktaş'a Suudi Arabistan'dan müjdeli haber geldi. Bir süredir Al Hilal'de forma giyen Darwin Nunez'i transfer etmek için kapsamlı operasyon yürüten siyah beyazlı kulüp, Uruguaylı golcüyü kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Suudi Arabistan temsilcisinin oyuncu için beklediği bonservis teklifini alamadığını ve Nunez'i kiralık göndermeyi planladığı aktarıldı. Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri, Kara Kartal'ın 27 yaşındaki forvetin kiralanması konusunda Al Hilal ile büyük oranda anlaşmaya vardığını ileri sürdü. Beşiktaş transfer komitesinin oyuncunun temsilcisiyle görüşmelere başlayacağı belirtildi.

Suudi Arabistan ekibinin 2025 yılı yaz döneminde 53 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Premier Lig devi Liverpool'dan kadrosuna kattığı tecrübeli forvet, burada beklentilere yanıt veremedi. Darwin Nunez'in futbol kariyerine Avrupa'da devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi.

MAAŞI 22 MİLYON EURO

URUGUAYLI yıldız forvet, Al Hilal'de bonuslar dışında yıllık 22 milyon euro ücret alıyor.

Siyah beyazlı kulüp bu maaşın yüzde 80'ini karşılayıp transferi kiralık olarak gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu da yaklaşık 17.5 milyon euro'ya tekabül ediyor.

LIVERPOOL SERVET ÖDEMİŞTİ

Futbol kariyerine Uruguay temsilcisi Penarol'un altyapısında başlayan Darwin Nunez için kulüpler astronomik rakamlar ödedi. Tecrübeli golcü için bugüne kadar toplam 184 milyon euro bonservis bedeli verilmesi kayıtlara geçti. Liverpool'un kasasından ise 2022 yaz döneminde tam 85 milyon euro çıktı.

INZAGHI İLE YILDIZI BARIŞMADI

Darwin Nunez, Al Hilal Teknik Direktörü Simone İnzaghi ile ters düştü. Karim Benzema'nın gölgesinde kalan ve kulüpten ayrılmayı kafasına koyan Uruguaylı golcü, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da 3 maçın 2'sinde yedek kulübesinden çıkamadı.

14 GOLE DOĞRUDAN ETKİ ETTİ

Suudi Arabistan ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Uruguaylı yıldızın güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Geçen sezon 3 ayrı kulvarda toplam 24 resmi maçta forma giyen Nunez, 9 gol ve 5 asistlik performansıyla 14 gole doğrudan etki etti.