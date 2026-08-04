Beşiktaş, sol stoper transferi kapsamında Stuttgart forması giyen Jeff Chabot'u kadrosuna katmayı planlasa da görüşmelerde şu ana kadar ilerleme sağlanamadı.

15 MİLYON EURO

Sabah'ta yer alan habere göre, siyah-beyazlıların oyuncu için 8 milyon euro bonservis bedeli önerdiği, ancak Stuttgart'ın 12 milyon euro net ücret ve ek olarak bonuslar talep ettiği ifade edildi. Bu taleplerle birlikte toplam maliyetin 15 milyon euro seviyesine ulaştığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'A OLUMLU BAKIYOR

Beşiktaş'ın pazarlık sürecinde Alman ekibinden indirim talep ettiği ancak Stuttgart'ın henüz istediği rakamdan 1 euro bile geri adım atmadığı kaydedildi.

Jeff Chabot'un ise iki kulübün anlaşmaya varması durumunda Beşiktaş'a transfer olmaya olumlu baktığı aktarıldı.